諾華誠信夥廣州南沙政府設「大灣區跨境數據互信互認平台」

大灣區跨境金融服務高速發展，對跨境數據流通的需求亦日趨增長。香港信貸資料服務機構諾華誠信宣布，與廣州市南沙區工業和信息化局簽約，啟動首個由內地政府機關出資建設的「大灣區跨境數據互信互認平台」。諾華誠信合資公司廣州南沙諾華數據公司為平台營運商，首階段將提供金融跨境身份驗證服務，協助中港兩地銀行進行跨境客戶KYC(認識你的客戶)程序。

諾華誠信行政總裁何佳意指，個人方面，平台第一階段將以「先行先試」形式連接兩地KYC信息。金融機構可通過平台對兩地居民進行多樣的訊息核驗，目前內地居民訊息核驗內容包括，內地居民身份證資料、手機號碼、地址、銀行卡狀態和涉訴記錄等，核證結果會以「是/否」反饋。

至於企業數據，目前已可以原始數據信息互通，內容除了包括基礎信息，如企業名稱、注册地址、成立日期和注册資本等外，亦涵蓋企業股東及高管外在投資及公司實益擁有人追蹤、公司涉訴及負面信息、裁判文書、資產風險及相關資訊。

他稱，冀在有關監督管理部門的批准及指導下，於項目第二階段進一步研究開拓數據互認的深度及廣度，包括增加內地政務數據，合法合規有序探索並開展大灣區原始數據的互通。鑑於兩地對數據相關之法規各有不同，希望藉此平台發揮自身在跨境數據及身份認證方面的優勢，推動資料互認標準化，長遠建立統一的風險評估機制。

儘管該平台由南沙政府出資建設、監督及管理，數據中心亦設於當地。何氏表示，平台監管將由中港兩地共同負責，在為金融機構提供所需數據後，平台會即時刪除相關資料，以確保數據安全及保障個人私隱。

事實上，中港跨境開戶需求龐大，何氏引述數據指，2019年廣東省銀行機構為香港居民開立第一類個人銀行結算帳戶達20.89萬戶。根據他對業界的理解，若內地居民前往香港銀行開戶，一般需時兩星期，當中KYC認證佔5至8個工作天。平台有助縮短港銀辦理內地居民開戶時間，一般僅需半日即完成核查，估計最快3個工作天便可完成開戶。