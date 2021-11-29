變種病毒來襲！明年經濟還可以樂觀嗎？

新冠肺炎Omicron變種變毒引起市場關注，雖則它未被證實更具傳染性，但是變異病毒正在衝擊明年全球經濟樂觀增長的預期，同時阻礙決策者的經濟計劃。

外媒報道，新變異病毒迫使部分地區重新實施對經濟復甦不利的封鎖措施，例如日本從11月30日起將禁止所有新的外國訪客入境。這威脅本已緊張的供應鏈並損害正在回升的需求，這將重新燃起人們對通膨加速和成長放緩的滯脹組合的擔憂。

Natixis SA首席亞太經濟學家Alicia Garcia Herrero表示，目前經濟還沒有陷入滯脹，但如果再經歷一年跨境流動暫停以及相關供應鏈中斷，那麼就將會出現這種情況。

不過幸運的是，並非各國政府都願再度陷入封鎖，疫苗接種率亦表明歐洲實施的限制措施更加靈活，對經濟增長的損害較小。

野村控股全球市場研究主管Rob Subbaraman表示，不排除之後會有局部封鎖，區域出行限制收緊以及港口關閉的可能性增大，但企業和家庭已經適應了限制和封鎖，因此這次打擊可能不會那麼嚴重。

他特別指出，中國展示出對疫情的嫻熟管理，但如果高度傳播的病毒在全球擴散，那麼長期經濟成本就會上升。

對於美國而言，Berenberg Capital Markets的美國和亞洲首席經濟學家Mickey Levy說．如果這種變異病毒擴散，那麼可能會減緩美國經濟的健康勢頭。

Levy指出，該變異病毒不確定潛在負面影響可能導致聯儲局推遲作出減少買債的決定。事實上，交易員們已紛紛押注聯儲局及其同行的加息步伐將放緩。期貨市場暗示，當局可能要到2022年7月才會首次加息，比早前的預期遲了一個月。

儘管如此，亞特蘭大聯邦儲備銀行行長Raphael Bostic上周五淡化了新變異病毒的風險，指出對加速退出聯儲的資產購買計劃仍然「持開放態度」。