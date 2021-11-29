內地關注跨境網絡券商資訊安全風險　耀才指轉倉查詢倍增

官媒早前斥跨境互聯網券商存有資訊安全風險，耀才透露，近期查詢轉倉的人數顯著倍增。

該計劃將因應投資者首次存入股票的價值，分層送出獎賞，而每名投資者只可獲1次獎賞。首次存入5萬至50萬元等價股份，並在3個月內淨買入至少2次，將獲贈2股騰訊控股股份。若要獲取最多10股騰訊控股，須存入400萬以上的股份，及在3個月內淨買入至少6次。

至於轉倉費回贈方面，投資者由銀行或其他證券行轉倉至耀才，須自行繳付其銀行或其他證券行所收取的轉倉費，然後把相關收費的單據遞交予耀才。經核實無誤後的當天起計的四個月內，該行將所收取的佣金回贈給予客戶用作抵銷轉倉費用，並在第五個月的中旬，全數回贈至客戶的證券帳戶內。