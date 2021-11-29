油價及比特幣急升 道期漲189點
2021年11月29日 16:12
東網電視更多新聞短片
美匯指數報96.3；港匯見7.7999；離岸人民幣(CNH)報6.3851；美元兌日圓報113.41；歐元企1.1265，英鎊處1.3319。金價報1,808美元。油價做好，布油飆4.5%報76.02美元，紐油升半成報71.63美元。比特幣漲5%，至5.7萬美元水平。道指期貨升189點。
●市後關注點
18:00 歐元區11月經濟景氣指數
23:00 美國10月待完成房屋銷售
●恒生指數失守二萬四關，全日收報23,852點，跌228點或0.95%。國企指數收報8,498點，跌77點或0.91%；科技指數收報6,099點，跌52點或0.86%。主板成交1,445億港元。https://bit.ly/3E53tVN
-憂慮嚴打賭廳中介業務，濠賭股全線急挫。
-恒指公司推出3項新指數，涉ESG低碳及可持續發展。
-電子煙股飆升，內地監管參照捲煙規定執行。
●滬綜指收跌1點，南方航空及中國國航同跌3%，上海機場及白雲機場齊跌6%。https://bit.ly/3D7fetr
●中國經濟：
-IDC：上半年阿里雲位居內地金融雲市場首位。
-人行顧問指中國要實踐共同富裕，呢個指標要降至...
●潘蘇通被申請破產！高銀金融股價曾挫25%創新低。
●聯合國料全球旅遊業今年損失15.6萬億，復甦仍然脆弱。
●iPhone 13暢銷！蘋果10月在內地市佔率躍升首位。
●對沖基金大佬：若Omicron癥狀輕微，將利好股市。
●歐洲電信商聯署：美科技巨擘應分擔網絡開發成本。
●全球半數集資逾78億元的新股潛水，包括呢幾家人氣企業...
●全球缺「芯」！戴姆勒卡車料今年收入大減數十億歐元。
●日產擬5年內投資1,372億元加速產品電氣化及技術創新。
●東南亞運費大漲，或引發大規模停航。
●通關VS清零，新加坡商廈租金勢超越香港。