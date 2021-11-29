【多圖】康城MONTARA住客會所曝光 料每呎管理費4.5元

會德豐地產旗下將軍澳新盤日出康城7期MONTARA住客會所首度曝光，該公司常務董事黃光耀稱，項目入伙在即，交樓程序可透過一站式智能應用程式進行，以讓買家預約收樓及提交跟進事項。項目管理費會以同區物業作為參考，料約每方呎約4.5元。

黃透露，同系日出康城9A期MARINI亦將於一個月內啟動收樓程序，該盤尚餘最後1伙特色戶待售，位於第3B座68樓A室，屬四房間隔，實用面積1,305方呎，待現樓發售，呎價有機會創集團區內新高。

同時，他指，同系區內的日出康城12期共提供約2,000個單位，涉3座住宅大樓，正考慮分2期或3期發展，料於明年第4季安排預售。

至於，公司旗下的啟德MONACO ONE已售出488個單位，黃氏續，該樓盤只餘4伙待售，同系2期正爭取於12月取得預售樓花同意書。

該公司總經理(市務)陳惠慈表示，MONTARA已正式進入交樓程序，會所採用雙會所設計，設施包括50米長戶外泳池、包含50項健身設備的24小時健身室，而整個園林空間超過4萬方呎。

該公司總經理(業務拓展)楊偉銘指，上述會所的童趣天地戶外和室內空間佔地約7,400方呎，讓小朋友玩樂同時學習。另外，特設的三個宴會廳設計風格各有不同，住戶可以宴請親朋好友聚會。

資料顯示，MONTARA及GRAND MONTARA座落於The LOHAS康城商場之上，合共提供1,120個單位，並已全數售馨。