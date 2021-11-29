新股北海康成製藥料未來兩年陸續有產品上市
2021年11月29日 17:44
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藥明康德(02358)有份投資的尚未有盈利或收入生物科技公司北海康成製藥(01228)周二(29日)起招股，公司董事會主席兼首席執行官薛群表示，公司與多家藥企建立合作，包括藥明康德及藥明生物，未來會在產品、研發及藥物商業化等廣泛合作。
該公司主要研發罕見病的療法及藥物，目前已有3個上市產品，包括治療亨特氏綜合症Hunterase、口腔黏膜炎Caphosol及乳癌Nerlynx。對於其他藥物商業化時間表，他指，治療阿拉吉歐綜合症CAN108已開始準備工作，料12月將申請大中華區新藥上巿許可(NDA)，預期未來兩年陸續有產品上市。
他表示，內地對罕見病藥物有龐大需求，相信內地市場潛力巨大，未來會繼續推動中國罕見病行業的發展及積極建立生態系統。
今次計劃發行5,625.1萬股新股，其中10%為本地公開發水售，90%為國際配售，最多集資6.85億港元，並引入7名基礎投資者，合共認購6,000萬美元，佔發行約68.21%，包括醫療健康投資公司RA Capital、原有股東藥明生生物(02269)等。每股招股價為12.18元，每手1,000股，入場費12,302.74元，預期12月10日掛牌。摩根士丹利及富瑞為聯席保薦人。
值得留意的是，藥明康德為公司第一大機構股東，將持有上市後9.51%股份。