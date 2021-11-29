新股北海康成製藥料未來兩年陸續有產品上市

該公司主要研發罕見病的療法及藥物，目前已有3個上市產品，包括治療亨特氏綜合症Hunterase、口腔黏膜炎Caphosol及乳癌Nerlynx。對於其他藥物商業化時間表，他指，治療阿拉吉歐綜合症CAN108已開始準備工作，料12月將申請大中華區新藥上巿許可(NDA)，預期未來兩年陸續有產品上市。

他表示，內地對罕見病藥物有龐大需求，相信內地市場潛力巨大，未來會繼續推動中國罕見病行業的發展及積極建立生態系統。

值得留意的是，藥明康德為公司第一大機構股東，將持有上市後9.51%股份。