護膚品牌歐舒丹：年尾購物季錄強勁銷售增長

他透露，中國市場在「雙十一」期間，在天貓(T-Mall)及京東平台的銷售分別按年增長超過45%及90%。美國方面，在剛剛的「黑色星期五」的銷售按年增長42%，亦較疫情前增長8%。

南非新發現的變種病毒Omicron引起全球恐慌，Hoffmann表示關注，雖然已有一些國家地區對旅遊活動施加限制，但目前對集團所在市場的生意影響不大，亦相信銷售可以順利轉換至網上，暫時未感憂慮。集團網上銷售比重已增至3分1。

香港市場方面，Hoffmann表示，零售市場繼續恢復，預計全年同店銷售錄中單位數增長。截至11月21日止約30日期間的同店銷售增長約18至19%。

就全球面臨的供應鏈瓶頸問題，Hoffmann表示，在團隊管理下，對於公司生產成本方面暫未帶來影響，亦有足夠原材料及包裝材料；但國際航運費用無可避免上升，目前透過用更大貨櫃集中運輸，及盡量把原材料存放在當地貨倉應對。他相信供應鏈方面的衝擊屬短暫，情況將在未來一年穩定。