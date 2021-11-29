順豐同城實業周二招股　入場費3628元

該公司計劃發行超過1.31億股H股，當中90%為國際配售，10%為香港公開發售，集資最多23.56億元，所得約35%用於研發及技術基礎設施；約20%用於擴大服務覆蓋範圍；約20%用於為潛在戰略收購及行業價值鏈上下游業務投資；約15%用於營銷及品牌推廣；及約10%用作營運資金及 一般企業用途。

順豐同城實業首席執行官孫海金表示，阿里是專業投資者，同時在商業場景、流量等具優勢，相信未來能與公司有互補及協同效應，又認為能引其為基投，反映公司的價值得到認可。

董事會主席陳飛指，公司獨立上市後，順豐控股仍是最大控股股東，亦是順豐重要的業務。

公司今年首5個月虧損按年擴大至3.53億元人民幣，同時預警毛虧損、淨虧損及淨經營現金流出持續三至五年。首席財務官兼聯席公司秘書曾海林解釋，公司更着重長遠發展，故現階段在推廣、科技、人才等方面投入較大，並為日後業務建立基礎，但有信心未來具良好的發展趨勢。