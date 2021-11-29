順豐同城實業周二招股 入場費3628元
2021年11月29日 18:39
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孫海金(左二)、陳飛(中)、曾海林(右二)
速遞巨擘順豐控股旗下即時配送服務順豐同城實業(09699)周二起至下周二(30日至12月7日)招股，每股招股價介乎16.42元至17.96元，每手200股，入場費3,628.2元，預期12月14日在主板掛牌上市。中金及美銀為聯席保薦人。
該公司計劃發行超過1.31億股H股，當中90%為國際配售，10%為香港公開發售，集資最多23.56億元，所得約35%用於研發及技術基礎設施；約20%用於擴大服務覆蓋範圍；約20%用於為潛在戰略收購及行業價值鏈上下游業務投資；約15%用於營銷及品牌推廣；及約10%用作營運資金及 一般企業用途。
值得留意的是，今次引入阿里巴巴(09988)旗下淘寶中國控股，以及螞蟻科技集團旗下Antfin(Hong Kong) Holding Limited持股31.4%的哈囉出行(Hello Inc)為基礎投資者，分別認購純8.51億元及3,879萬元等值股份。
順豐同城實業首席執行官孫海金表示，阿里是專業投資者，同時在商業場景、流量等具優勢，相信未來能與公司有互補及協同效應，又認為能引其為基投，反映公司的價值得到認可。
董事會主席陳飛指，公司獨立上市後，順豐控股仍是最大控股股東，亦是順豐重要的業務。
公司今年首5個月虧損按年擴大至3.53億元人民幣，同時預警毛虧損、淨虧損及淨經營現金流出持續三至五年。首席財務官兼聯席公司秘書曾海林解釋，公司更着重長遠發展，故現階段在推廣、科技、人才等方面投入較大，並為日後業務建立基礎，但有信心未來具良好的發展趨勢。