中燃︰毋需承擔瀋陽呼和浩特事故責任　擬分拆增值業務上市

中燃最新的業績演示材料顯示，其上半財年平均售氣價每立方米2.65元，按年增長4.74%，但平均採購價按年8.51%至2.04元，城市項目及鄉鎮項目平均每立方米售氣毛利分別按年下滑6.15%及7.69%，至0.61元及0.48元。

就6月中的湖北十堰氣體爆炸事故，中燃表示需要承擔責任。不過，上月遼寧瀋陽及上周內蒙古呼和浩特的燃氣事故，則沒有責任，瀋陽事故的責任在於第三方施工隊違規施工，而呼市事故的起因乃天氣寒冷導致地質沉降，令管道破損，屬於意外。

中燃稱，日後會全面落實中燃在項目的參與權、建議權和監督權，要求非控股公司參考中燃管理體制實管理或將安全管理提升至不低於中燃的水平；同時會提高併購過程中的安全因素考量，提高對新建合資公司股東方的安全評價要求。

另外，中燃稱，正準備將增值業務中燃壹品慧生活分拆上市。該業務上半財年收入按年增長7.89%至36.48億元，增速比去年同期慢逾45個百分點，但毛利率按年擴大5.78個百分點至45.94%，經營性利潤按年增長30.01%至12.99億元，去年同期之按年增長近48%。中燃指引是增值業務本財年毛利或經營性利潤有30%增長。