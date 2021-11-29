研究：6成大灣區企業擬前往東盟國家拓展業務

大華銀行香港分行及香港貿易發展局聯合發表的《大灣區與東盟間的貿易與投資及香港的角色》研究報告顯示，近6成粵港澳大灣區企業於未來3年，考慮到東南亞國家聯盟開展或進一步拓展業務。

調查發現，在東盟10國中，新加坡、馬來西亞、越南、泰國及菲律賓是最受大灣區企業歡迎的貿易和投資目的地。在未來3年，最多受訪大灣區企業選擇以新加坡(55.4%)、馬來西亞(53.0%)及越南(51.1%)作為銷售市場；不少大灣區企業亦以越南(14.5%)、泰國(10.4%)及印尼(8.1%)作為生產或採購基地；有10.4%的受訪者會在新加坡開設地區辦事處。

受訪者認為，東盟作為貿易夥伴或投資目的地的最吸引之處在於營運具成本效益、擁有豐富資源及龐大市場。調查亦顯示，工業製品業(6.56分，10分為滿分)對進一步拓展東盟市場的意欲最強烈，其次是地產、酒店及建造業(6.21分)和商業、專業及金融服務業(5.71分)。

大華銀行大中華區行政總裁葉楊詩明表示，東盟和大灣區之間的跨境貿易和投資往來，全賴兩地逐漸推進的互聯互通和緊密合作所帶動。過去10年，該行外國直接投資諮詢部協助超過3,500家企業進行跨境直接投資，當中約1/3是內地企業。

香港貿發局研究總監關家明指，疫情緩和後，各地放寬邊境管制措施，跨境貿易和投資活動再次活躍，大灣區企業需要迅速與海外買家和業務夥伴重新建立聯繫。香港作為亞洲商貿樞紐，將有助大灣區企業找到合適的東盟合作夥伴，並促進兩地的貿易往來。

調查亦發現，就香港與大灣區其他城市的聯繫，受訪者最期望香港可以為大灣區企業提供一站式的商務中心(41.6%)、與大灣區其他城市推動稅制簡化和協調(38.7%)，以及提供更多元化的投資產品及服務(38.4%)。

至於香港與東盟國家的互聯互通，受訪者最希望香港可以整合拓展海外有關服務的資訊(40.9%)、鼓勵公共/監管機構與東盟協調(39.4%)，以及香港能與東盟國制訂進一步開放的貿易和投資政策(39.1%)。

香港貿發局於今年7至9月以網上及電話問卷方式，訪問657家在大灣區設立公司總部，並已在或有意於3年內在東盟經營業務的企業，涵蓋行業包括消費品、工業製品、商業、專業及金融服務、地產、酒店及建造，以及科技、媒體及電訊業。