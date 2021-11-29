Omicorn成契機！沙特傳1月不增產　打響抗美能源戰

當美國上周聯同多國釋出戰略石油儲備時，外界仍預料石油輸出國組織及盟友(OPEC+)不會改變1月的增產計劃，不過Omicorn變異病毒成為頭號風險後，市場開始觀望產油國的下一步行動。

外媒報道，OPEC+已將技術會議從本周一推遲到周三，以便有更多時間觀察並評估Omicorn病毒對石油需求及價格的影響。而聯合部長級監督委員會(JMMC)將由周二改為周四開會，OPEC+也將在同一天開會，屆時料將宣布相關決定。

外媒援引不願具名的OPEC+代表透露，沙特將在12月1日和2日的OPEC+產油國聯盟會議上建議，暫時放棄明年1月每日增產40萬桶的原定安排。

其主要原因可能有以下幾點：

首先，OPEC的諮詢機構——經濟委員會（Economic Commission Board）預測表示，拜登政府對戰略石油儲備的釋放可能會大幅增加全球石油庫存的盈餘規模，預計明年1月和2月全球石油盈餘將分別增加每日110萬桶，達到每日230萬桶和每日370萬桶。

其次，與此同時，俄羅斯主要原油生產商已接近滿負荷生產。目前，俄羅斯產油商主要通過恢復疫情期間關閉的油井來擴產。若需在明年繼續提高產量，俄羅斯產油商可能需要加快鑽探新井。

最後，上週五的油價崩盤也為OPEC+暫停增產、甚至是開始減產提供了一個絕佳的理由。截至周一晚，紐約期油升4.62%至每桶71.3美元；布蘭特期油報75.85美元，升4.3%。