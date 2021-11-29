內地明確「共同富裕」目標　華智囊：2035或見初成效

內地早前提出要達成「共同富裕」，但一直未有為此界定明確的全國目標。內地社會科學院經濟學家、人民銀行貨幣政策委員會委員蔡昉近日首次提出指標，稱衡量貧富差距的指標堅尼系數(Gini coefficient)需要降至0.4以下。內地經濟發展面臨的不確定性仍多，官媒發文派定心丸指，明年無論貨幣或財政政策都有足夠的「板斧」應對問題。

堅尼系數數值由0至1，0表示完全平等，1是完全不平等。國家統計局數據顯示，中國的堅尼系數在2008年達到0.491的最高位，到2020年仍高達0.468，遠高於經濟合作與發展組織(OECD)發達國家估計今年平均水平0.314。蔡昉在一個財經年會上直言，「如果高於0.4，沒法說是共同富裕」，到2035年要向0.35水平靠近。他又指出，內地需要透過國民收入再分配，以及增加社會福利，以減少不平等情況出現。

內地官媒發表評論文章指，今年貨幣、財政政策均較為克制，面對當前有所下行的經濟運行形勢並未急於發力施策。儘管明年國際形勢仍充滿不確定性，惟相比其他國家，相信內地明年留有足夠政策空間，並憑藉充足的政策「彈藥」蓄力前行，採取更加積極的宏觀經濟政策。

中國人民銀行研究局局長王信日前則表示，內地經濟發展面臨的不確定性仍多，貨幣金融政策在支持疫情後經濟復甦、促進共同富裕方面可發揮積極作用。下一階段將密切關注歐美貨幣政策可能收緊的影響，繼續實行穩健貨幣政策，保持流動性合理充裕，運用結構性貨幣政策。

從貨幣政策整體取向來看，他認為，由於低收入者高度依賴工資收入，財產很大比重是銀行存款，通過堅持實施穩健的貨幣政策，可有效避免高通脹和嚴重的資產價格泡沫，保障低收入群體增加收入及財富保值增值。

他並指，儘管內地尚不具備將就業目標納入貨幣政策框架的條件，但在應對疫情衝擊中，出台的結構性貨幣政策更關注就業目標，有效支持中小企業、民營企業的就業吸納能力，保障低收入群體勞動收入的穩定性、持續性。

匯價方面，人民幣中間價上調64點子，報6.3872兌每美元，創一周新高，帶動在岸人民幣收升92點子，報6.3821；離岸價高見6.382。

交易員指，市場繼續評估Omicron變種病毒影響，美匯指數暫時企穩，隨着後續對新變種病毒的擔憂略有緩解，市場或面臨新一輪波動，惟預期對人民幣影響或偏向正面。另外，內地出口優勢繼續保持，結匯需求仍不減，加上資金流入，預計短期匯價延續偏強走勢。

●內地近年堅尼系數

2020年●0.468

2019年●0.465

2018年●0.468

2017年●0.467

2016年●0.465

出處︰國家統計局《中國統計年鑑》