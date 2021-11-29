變種恐慌嚇窒全球　旅業恐失15萬億藥企又造王

Omicron變種病毒嚇窒全球，對經濟的實質影響雖仍是未知之數，但贏輸家已漸見分明。本已在恢甦軌道上的國家，不得不重新考慮封關與否，加上目前全球疫苗接種進度不均，旅遊業首當其衝，今年全球旅遊業恐損失約兩萬億美元(約15.6萬億港元)的收入。不過，疫苗股就成為疫下大贏家，陸續宣布開展對新病毒疫苗研究，股價亦水漲船高。

聯合國世界觀光組織(World Tourism Organization)發表最新展望，直言復甦「脆弱兼緩慢」。今年國際旅遊收入有望達到7,000億至8,000億美元，按年雖略有改善，但較2019年疫情前少一萬億美元，國際旅客人數亦較2019年的15億人次大減70至75%。

該組織日前發表的研究顯示，全球有85個旅遊目的地放寬對完全接種疫苗的國際遊客的限制，佔全球的39%，而20個地點規定旅客入境必須接種疫苗，僅得4個南美國家完全取消疫情相關的入境限制。

此外，多地收緊防疫實施禁飛令，投行摩根大通將4大航空股目標價削減約兩成，其中，國泰航空（00293）目標價由8.8元，下調至6.9元；中國東方航空（00670）目標價由4元下調至3.2元；中國航空（00753）目標價則由7元下調至5.4元，而中國南方航空（01055）目標價亦由6.1元，下調至5.7元，當中國泰、東航及國航的評級由「增持」降「中性」，而南航的評級則維持「增持」。

至於疫苗是否解救旅遊業的靈藥，目前仍未可下定案，但一眾上市藥企已率先有反應。多家內地藥股先後發通告，稱已有基因數據監測或正對變皇病毒開展評估和研究。上海上市的碩世生物、之江生物和東方生物等紛表示，公司相關產品可有效檢出Omicron病毒。

香港疫苗股亦「不甘後人」，中國生物製藥（01177）的金蛋科興表示，正積極收集Omicron病毒資訊及樣本，將盡快研究現有滅活疫苗對其影響，及是否必要研製新疫苗。

康希諾生物（06185）則稱，已開展研發針對Omicron的疫苗，內媒引述，該企有腺病毒載體技術平台和mRNA技術平台的優勢，有信心在最短時間拿出針對突變株的新疫苗。實際上，其股價升幅亦領先一眾疫苗股，最多升12.72%，見172.8元，收報160.5元，仍升4.69%。復星醫藥（02196）最多升8.5%，收升1.65%，中生製藥則曾升4.8%，收市升幅縮至0.35%，收報5.64元。

對研究新疫苗更加「心急」的還有海外藥廠，勢再掀起一波疫苗搶灘戰。莫德納、強生、阿斯利康等已相繼表示，正評估疫苗對Omicron的效力，而輝瑞和BioNTech已落實重新設計新疫苗的時間表。莫德納及輝瑞舵手分別估計，若開發對付Omicron的新疫苗，可能需要100天時間，即有望在明年首季面世。

Omicron傳播仍屬初期，高盛已對其全球經濟帶來的影響分析出4個假設前景，推測如果其傳播較Delta快，明年首季全球經濟增長或只有2%，較高盛早前預測低2.5個百分點。

持較樂觀看法的對沖基金Pershing Square創始人阿克曼（Bill Ackman）則認為，如果最終顯示，Omicron所引起的只是輕症，反而會利好股市，利淡債券。