北部都會區熱潮！元朗屋苑成交價創同類戶新高

北部都會區發展概念持續推動新界西北樓市，元朗YOHO MIDTOWN有兩房單位以986萬元售出，創同類戶型新高價。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原王漢聰指出，南區貝沙灣6期6座高層C室，實用面積約1,119方呎，三房連套房間隔，享全海景，以3,390萬元連車位售出，呎價約30,295元。

●中原盧文頌稱，西半山信怡閣中層B室，實用面積約921方呎，三房連套房間隔，以1,946萬元易手，實用呎價21,129元。原業主於2009年5月以780萬元買入單位，持貨12年帳面獲利約1,166萬元。

●美聯佘錦驊表示，筲箕灣形薈2座高層C室，實用面積約565方呎，兩房間隔，成交月租2.7萬元，呎租約47.8元。業主於2019年3月以約1,481.2萬元購入物業，租金回報約2.2厘。

——————

九龍區

●香港置業曾家輝稱，長沙灣碧海藍天6座低層D室，實用面積約502方呎，兩房間隔，以約930萬元放盤，減價約20萬元，以約910萬元成交，呎價約18,127元。

●美聯黃育強表示，長沙灣宇晴軒1座高層E室，實用面積約485方呎，兩房間隔，成交價912萬元，呎價約18,804元。原業主於2015年5月以658萬元入市，是次轉手帳面獲利254萬元。

●利嘉閣林冠宏指出，荔枝角美孚新邨3期百老匯街58號中層A室，實用面積約779方呎，三房間隔，原叫價1,020萬元，減價40萬元或約3.9%，以980萬元獲承接，呎價約12,580元。屋苑本月暫錄25宗二手成交，現有約500個單位放售，最低入場價由600萬元起。

●香港置業胡耀才稱，馬頭角AVA 55中層C室，實用面積約256方呎，一房間隔，減租200元，以每月租金約1.38萬元租出，呎租約53.9元。

●奧運站帝柏海灣1座低層E室，實用面積約1,013方呎，三房連套房間隔，以約4.7萬元放租，減租約6,000元，成交月租約4.1萬元，呎租約40.5元。業主於2021年7月以約2,338萬元購入單位，租金回報率約2.1厘。

——————

新界區

●中原侯惠良表示，沙田第一城11月暫錄約32宗成交，對比上月同期錄約15宗成交明顯增加，屋苑32座中層H室，實用面積約327方呎，兩房間隔，以616萬元易手，呎價約18,838元。

●世紀21奇豐莊瑞生表示，馬鞍山雅典居3座高層A室，實用面積約727方呎，三房間隔﹐放盤2個多月減價52萬元，以1,068萬元沽出，呎價約14,691元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山薈朗1座中層A08室，實用面積約297方呎，一房間隔，以602萬元易手，呎價約20,269元，新買家為用家。原業主於2016年以421萬元購入單位，持貨5年帳面獲利約181萬元。

●中原洪文鋒表示，粉嶺花都廣場11月暫錄約5宗成交，屋苑2座中層F室，實用面積約413方呎，兩房間隔，以538萬元獲承接，呎價約13,027元。

●利嘉閣黃永全稱，元朗朗城滙1座中低層C室，實用面積約333方呎，一房間隔，原叫價720萬元，減價12萬元或約1.7%，以708萬元易手，呎價約21,261元。原業主於2018年11月以557.8萬元購入單位，持貨滿3年辣招鬆綁轉售，帳面獲利約150.2萬元。

●中原王勤學表示，元朗YOHO MIDTOWN第9座高層E室，實用面積約538方呎，兩房間隔，叫價998萬元，減價12萬元，以986萬元兩房新高價沽出，呎價約18,327元。

●美聯林曉丹表示，元朗鉅發大廈1座低層C室，實用面積約594方呎，三房連套房間隔，以636萬元成交，呎價約10,707元。原業主於2009年6月以約150萬元購入上址，帳面獲利約486萬元，升值約3.2倍。

●中原陳輝麟稱，青衣居屋偉景花園5座低層兩房單位，實用面積約550方呎，已補價自由市場叫價800萬元，累減171.2萬元，以628.8萬元沽出，呎價約11433元。

●利嘉閣周雪雯指出，粉嶺名都6座中層G室，實用面積約369方呎，兩房間隔，以510萬元成交，呎價約13,821元。原業主持貨約13年，帳面獲利約366萬元，物業升值約2.5倍。