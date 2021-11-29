新盤餘貨成交加快　元朗站上蓋項目即將推售

購買力續流入一手市場，各區新盤餘貨成交步伐加快。其中，九龍臨海新盤近日接連錄得成交，今日(29日)更單日沽出3伙，套現逾5,080萬元。同時，隨着元朗站上蓋項目即將推售，亦帶動區內交投，有連平台特色戶以1,734.9萬元招標售出。

●日出康城第12期料明年底登場

會德豐地產旗下將軍澳新盤日出康城MONTARA住客會所首度曝光，該公司常務董事黃光耀稱，項目入伙在即，交樓程序可透過一站式智能應用程式進行，以讓買家預約收樓及提交跟進事項。項目管理費會以同區物業作為參考，料每方呎約4.5元。

黃透露，同系日出康城MARINI亦將於一個月內啟動收樓程序，該盤尚餘最後1伙特色戶待售，位於第3B座68樓A 室，屬四房間隔，實用面積 1,305方呎，待現樓發售，呎價有機會創集團區內新高。另同系區內的日出康城第12期共提供約2,000個單位，涉3座住宅大樓，正考慮分2期或3期發展，料於明年第4季安排預售。

●維港滙II單日錄3宗 套現逾5,080萬

另外一間成交單位為5座5樓A室，實用面積797方呎，屬三房間隔，以1979.8萬元沽出，呎價約24,840元。此外，3B座18樓D室，實用面積315方呎，屬一房間隔，以810.6萬元沽出，呎價約25,733 元。

●PARK YOHO Geonva連平台戶招標售1,734.9萬元

元朗站上蓋項目推售在即，亦帶動區內據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下元朗錦田北PARK YOHO Geonva，透過招標售出一個連平台特色戶。該單位為第19座1樓B室，實用面積898方呎，屬三房間隔，連192方呎平台，以1,734.9萬元成交，呎價約19,320元。

●洪水橋#LYOS 特色戶1,565萬元沽

●蔚藍東岸兩房1,212.36萬沽

●沙頭角尚澄一房連花園408萬沽

購買力繼續流入一手市場，位於新界禁區的項目亦錄成交。據一手銷售資訊網資料，沙頭角尚澄3座1樓K室，實用面積392方呎，屬一房間隔，連98方呎花園，以408萬元成交，呎價約

10,408元。資料顯示，項目本月累計已錄得6宗成交。

●將軍澳海茵莊園錄得取消交易個案