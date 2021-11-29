新盤餘貨成交加快 元朗站上蓋項目即將推售
2021年11月29日 22:02
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購買力續流入一手市場，各區新盤餘貨成交步伐加快。其中，九龍臨海新盤近日接連錄得成交，今日(29日)更單日沽出3伙，套現逾5,080萬元。同時，隨着元朗站上蓋項目即將推售，亦帶動區內交投，有連平台特色戶以1,734.9萬元招標售出。
●日出康城第12期料明年底登場
會德豐地產旗下將軍澳新盤日出康城MONTARA住客會所首度曝光，該公司常務董事黃光耀稱，項目入伙在即，交樓程序可透過一站式智能應用程式進行，以讓買家預約收樓及提交跟進事項。項目管理費會以同區物業作為參考，料每方呎約4.5元。
黃透露，同系日出康城MARINI亦將於一個月內啟動收樓程序，該盤尚餘最後1伙特色戶待售，位於第3B座68樓A 室，屬四房間隔，實用面積 1,305方呎，待現樓發售，呎價有機會創集團區內新高。另同系區內的日出康城第12期共提供約2,000個單位，涉3座住宅大樓，正考慮分2期或3期發展，料於明年第4季安排預售。
●維港滙II單日錄3宗 套現逾5,080萬
市區新盤承接力強，由信和置業(00083)及會德豐地產等五大發展商合作的西南九龍維港滙II今日(29日)連續3宗成交，單日套現逾5,080萬元。該盤的2座12樓C室，實用面積797方呎，採三房間隔，以2,298萬元成交，呎價約28,833元。
另外一間成交單位為5座5樓A室，實用面積797方呎，屬三房間隔，以1979.8萬元沽出，呎價約24,840元。此外，3B座18樓D室，實用面積315方呎，屬一房間隔，以810.6萬元沽出，呎價約25,733 元。
●PARK YOHO Geonva連平台戶招標售1,734.9萬元
元朗站上蓋項目推售在即，亦帶動區內據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下元朗錦田北PARK YOHO Geonva，透過招標售出一個連平台特色戶。該單位為第19座1樓B室，實用面積898方呎，屬三房間隔，連192方呎平台，以1,734.9萬元成交，呎價約19,320元。
●洪水橋#LYOS 特色戶1,565萬元沽
新盤銷情不俗，長實集團(01113)的洪水橋住宅項目#LYOS，今日(29日)有「層層疊趣」特色戶透過招標售出。據一手銷售資訊網資料，項目複式C座的地下及1樓19室，實用面積778方呎，連351方呎花園及306方呎天台，以1,565萬元成交，實用呎價約20,116元。
●蔚藍東岸兩房1,212.36萬沽
新盤市場續錄成交，五礦地產(00230)旗下油塘蔚藍東岸新近錄得兩宗成交。其中，3座19樓D室，實用面積517方呎，屬兩房間隔，透過招標以1,212.36萬元成交，呎價約23,450元。另外，3座27樓A室，實用面積508方呎，採兩房間隔，以1,177.24萬元成交，呎價約23,174元。
●沙頭角尚澄一房連花園408萬沽
購買力繼續流入一手市場，位於新界禁區的項目亦錄成交。據一手銷售資訊網資料，沙頭角尚澄3座1樓K室，實用面積392方呎，屬一房間隔，連98方呎花園，以408萬元成交，呎價約
10,408元。資料顯示，項目本月累計已錄得6宗成交。
●將軍澳海茵莊園錄得取消交易個案
有個別樓盤錄得交易告吹情況。九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，新近錄得一宗買家取消交易個案。項目的1座9樓B5室，實用面積215方呎，屬開放式間隔，原本於本月19日以480.2萬元沽出，當時呎價為22,335元。不過，該單位買家於簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，料買家已經取消交易，被發展商沒收5%的訂金。