美股道指升幅大收窄　Twitter曾飆11%後暫停交易

美股升幅愈收愈窄，道指目前報34,933點，升34點或0.1%；標指報4,633點，升39點或0.86%；納指報15,681點，升189點或1.22%。

報道指，Twitter行政總裁Jack Dorsey將會離職。Twitter股價曾升11%，高見52.27美元，後宣布暫停交易。

【22:46】市場仍在觀望最新在南非出現的Omicron變種病毒對經濟的打擊，道指周一早段曾升388點，至35,287點，惟其後升幅縮至不足200點；標指升60點，至4,654點；以科技股為主的納指漲249點，至15,740點。

港股外圍方面，恒指夜期報23,678點，跌54點，低水174點。

Pershing Square對沖基金經理阿克曼認為，若Omicron最終引起的只是輕微或中度癥狀，即使其傳染力更強，也將利好股市。

而OANDA高級市場分析師哈利亦有相似看法，認為目前有關Omicron的資訊有限，市場不應只聚焦疫情發展，同時要注意本周公布的美國就業數據，因它是其中一個因素影響聯儲局的「收水」步伐。

個股方面，美國剛過去其中一個消費旺季「黑色星期五」，網購巨擘亞馬遜全球消費業務首席執行官克拉克表示，目前難以推斷Omicron對集團消費旺季的銷售影響。但他預期通脹不會使今年的消費滅弱，今年「黑色星期五」銷售額有望破紀錄。亞馬遜股價曾升1.62%至3,561美元。

美國藥廠莫德納(Morderna)升勢持續，上周日(28日)藥廠宣布，或能於明年初推出能對抗Omicron新變種病毒重新排序疫苗。莫德納曾升14.26%至376.65美元。

摩根士丹利及美銀上調環保概念運動鞋製造商Allbirds的目標價至23美元，其股價曾升升2.88%至20.32美元。