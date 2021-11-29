堅過印度神童！16世紀超準預言家早料到Omicron爆發

近期新冠Omicron變種病毒爆發，各國嚴陣以待。不過，有外媒報道，16世紀法國星象家Nostradamus(諾斯特拉達姆斯)雖已離世超過400年，但他當年撰寫的預言書《諸世紀》(Les Centuries，原名《百詩集》)卻被許多支持者發現，內容多次準確預言歷史大事，讓這本書聲名大噪，而近來有一名澳洲占星學家更發覺，該書籍早就預言Omicron的出現，引發網絡熱烈討論，連近期備受追捧的「印度神童」阿南德都要行埋一邊！

報道引述占星學家Jessica Adams於周日在其個人網站發文表示，日前她閱讀Nostradamus的《諸世紀》時，赫然發現早在1555年他就曾提到變種病毒「Kappa」、「Lambda」及「Theta」，甚至還預言傳播力極強的變種病毒「Delta」與「Omicron」會相繼爆發。

不僅如此，Nostradamus在書中寫道，「兩條閃亮的魚將在雙魚座相遇」，她認為這顯然是一種占星術的線索，還用17世紀英國首任皇家天文學家John Flamsteed的畫作《雙魚座》來驗證自己的想法。她分析，雙魚座是一個不尋常的星座，同時也是一個易變的星座，而Delta和Omicron都是雙魚座裏的星星，她認為Nostradamus可能早就推算出Delta和Omicron變異株會相繼爆發，所以才用這種方式記錄下來，以免預言被當局認為是巫術，對他進行制裁。

報道又指，同時具有醫生身份的Nostradamus，當年曾提出許多治療黑死病患者的方法，而他最著名的預言，是成功預測法國國王亨利二世的死亡，不少支持者也認為他還說中法國大革命、希特拉崛起及911事件等歷史大事，而如今Adams又指他成功預言2019年底爆發的新冠病毒，令外界嘖嘖稱奇。

據報，諾斯特拉達姆斯於1555年寫下預言清單，對每一年都做出預言，然而現時來看不少都是「得啖笑」，例如他預言2021年俄羅斯科學家將製造一種生化武器，將人類變成殭屍，又預言2021年人類會在士兵腦部植入晶片，這種先進的士兵將改變世界。

有不少學者認為，Nostradamus的預言模糊不清，描寫的內容太空泛，也沒有證據證明預言確實描述某一件事將要發生，當年的預言究竟準不準確，只能全憑大家自行判斷，信不信由你...