【產經評論】疫變通脹雙夾擊　全球經濟禍臨頭

原以為隨着全球新冠肺炎疫苗接種率持續上升，疫情有望逐漸受控。詎料突然爆發Omicron超級變種病毒，由於傳播力較Delta變種病毒更高，因此引起各國恐慌，紛紛收緊防疫措施及出入境限制。適逢歐美地區大舉放水刺激經濟，帶動年尾旺季需求，但供應鏈卻持續惡化，如今疫變更進一步影響航運和生產，勢將激化物價升勢，加劇通脹風險。最怕是經濟增長無以為繼，而整體物價持續上升，則「停滯性通脹」(又稱「滯脹」)真的避無可避，苦日子還在後頭！

本輪疫變在疫苗接種率偏低的非洲首先爆發，相信已經向全球各地擴散，香港截至今日(29日)已錄得3宗輸入個案。俄羅斯與巴基斯坦宣布禁止香港旅客入境；英國恢復口罩令；日本禁止所有外國人入境，可見今次各國都不敢怠慢，先下手為強，守好不發生本土感染個案的底線。

反觀香港，港府似乎仍然感受不到危機來臨，僅針對錄得個案的地區作出收緊防疫行動，最怕是走漏眼將病毒引入社區，Omicron病毒一旦在社區擴散，則得來不易的經濟復甦勢頭將被一棒打下去。

綜觀全球兩大經濟體，美國第四季經濟本在提速增長，但通脹持續升溫的勢頭出乎意料，故惹來總統拜登出手釋放戰略油儲以將油價壓下去。基本上，如今拜登政府面對兩大難題，其一是在奉行「與病毒共存」的政策之下，難以避免變種病毒殺入境，一旦爆發社區傳播風險，市場需求只怕無以為繼。另一方面，拜登政府一直強調通脹是短暫性，可是疫情反彈勢將再次重擊全球供應鏈，物價升勢可能比預期更持久。如是者，聯儲局貨幣政策過早收緊，恐會打沉經濟復甦；但漠視通脹而不作為，則有機會演變成滯脹，進退兩難的處境可以想像。

至於中國，第四季經濟增長放緩幾無懸念，加上監管風暴未完，而且內房債務危機繼續發酵，昔日科技與房地產兩大投資動力目前都在失速。如今疫變來襲，出口市場前景未許樂觀。

此外，疫變下，上周環球金融市場已預演了一次金、股、匯、債、商品齊齊大幅波動的一幕，若新一波疫情比預期惡劣，真正的金融危機還在後頭，而新興市場往往是最脆弱的，中國的資產價格壓力只怕尚需時消化。可以預見，明年首季的傳統農曆新年，內地市道難有往年的熱鬧，反而是「春寒」難耐！

世界兩強處境如是，突如其來的疫變將增加調節經濟的難度，這會否成為兩強加大合作應對大局的誘因？從近月美國又再將一批中企納入制裁「黑名單」，來者不善，加上美國頻頻在台海問題上搞小動作，兩強攜手抗「疫」的可能性不太大。

全球經濟既要面對中美脫鈎的衝擊，又要面臨疫情反覆和通脹升溫的威脅，明年經濟景氣展望實難以樂觀，看官要做好勒緊褲頭過日子的心理準備。