美股道指收市反彈236點　納指漲近2%

市場仍在觀望最新在南非出現的Omicron變種病毒對經濟的打擊，美股經歷上周五(26日)急挫後回穩。道指收報35,135點，升236點或0.68%；標指收報4,655點，升60點或1.32%；納指收報15,782點，升291點或1.88%。

Pershing Square對沖基金經理阿克曼認為，若Omicron最終引起的只是輕微或中度癥狀，即使其傳染力更強，也將利好股市。

而OANDA高級市場分析師哈利亦有相似看法，認為目前有關Omicron的資訊有限，市場不應只聚焦疫情發展，同時要注意本周公布的美國就業數據，因它是其中一個因素影響聯儲局的「收水」步伐。

個股方面，美國剛過去其中一個消費旺季「黑色星期五」，網購巨擘亞馬遜全球消費業務首席執行官克拉克表示，目前難以推斷Omicron對集團消費旺季的銷售影響。但他預期通脹不會使今年的消費減弱，今年「黑色星期五」銷售額有望破紀錄。亞馬遜股價全日升1.63%，收報3,561.57美元。

美國藥廠莫德納(Morderna)升勢持續，上周日(28日)藥廠宣布，或能於明年初推出能對抗Omicron新變種病毒重新排序疫苗。莫德納收報368.51美元，升11.8%。