陳正犖：新變種病毒不太可能使經濟再陷入衰退

來自南非的新變種病毒，引起了極大關注，環球投資者憂慮升溫。英國專家指新變種病毒，是目前他們見過最惡劣的變種，具有不同於原始病毒株的棘蛋白，因此避開了先前感染和疫苗接種所產生的免疫力。新變種病毒具有高度傳染性，有30個突變，是Delta變種病毒的兩倍。世界衞生組織專家開會了解，可能還需要數周時間，收集新變種病毒特徵及影響的資料，確實的危險性仍然未知。全球政府迅速反應，希望減輕來自新變種病毒的風險，多個國家已限制來自非洲旅客入境。

新變種病毒拖累全球金融市場震盪，短期內波動或持續。這很有可能減慢經濟復甦和重新開放的步伐，但預計不會實質改變現有的全球公共衞生格局。首先，專家認為，目前的疫苗和加強劑在預防新變種病毒方面效果可能較差，但並非完全無效，甚至有藥廠預計明年初有機會研發出新疫苗應對。第二是疫情已經持續了一段長時間，當然最敏感的活動，尤其是國際旅行，可能會繼續受到限制，但每個地方內部經濟活動，對每新一波疫情敏感度似乎逐漸遞減，這趨勢或延續。隨着國際加強協調、過去年多累積的經驗，而且政府迅速準備，新變種病毒使世界經濟陷入新衰退機會不大。

而且，凡事皆可成雙面刃，新變種病毒可能會減緩復甦步伐，並延長供應鏈受干擾的時間。但是在新變種病毒出現前，市場正在重新定價，反映貨幣政策回復正常的影響。如果出現新一波感染，實際利率處於負水平的時間可能進一步延長。另一方面，環球成熟市場股票處於紀錄高位附近，今年累積升幅顯著，MSCI環球指數預測市盈率18倍，高於長期中位數的15倍，但其他因素例如信貸息差、資金流向未有特別轉差，從另一個角度看，市場調整反而幫助估值回落，筆者仍然相信環球股票明年回報可達高單位數。

新變種病毒爆發前，市場定價似乎低估了Delta變種病毒，冬季在歐洲和美國傳播的風險，上周五「經濟重啟交易」受到的打擊尤其嚴重，航空股及油價急瀉，這似乎亦是一個對投資者及時的提醒，明白分散風險的重要性。花旗暫時對2022年的美國股市整體持正面態度，但是與前幾年相比預期回報會較低，維持標普500指數明年見4,900點的基本預測。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖