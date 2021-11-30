道指升236點 油價向好

●踏入亞洲時段，美匯指數報96.17；港匯見7.7997；離岸人民幣(CNH)報6.3850；美元兌日圓處113.80；歐元企1.1293，英鎊報1.3316。金價處1,788美元。油價穩升，布油報73.25美元，紐油重上71美元關。比特幣變動不大，報5.78萬美元。道指期貨升115點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水90點。

●道指收報35,135點，升236點或0.68%；標指收報4,655點，升60點或1.32%；納指收報15,782點，升291點或1.88%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報23,678點，跌174點或0.74%。

●12月恒生指數夜期收報23,705點，跌27點，低水147點，成交19,375張。

●美國聯儲局主席鮑威爾稱，新發現的新冠肺炎變種病毒Omicron對「就業和經濟活動」構成風險，而目前推高通脹的因素恐將持續到明年。

●美國聯邦貿易委員會(FTC)要求9間大型零售商、批發商和消費品供應商向其提供詳細資訊，以了解當地供應鏈中斷情形，以及其對美國人民的影響。

●紐約1月期油收報每桶69.95美元，升1.8美元或2.64%；布蘭特1月期油收報每桶73.44美元，升72美仙或0.99%。

●紐約2月期金收報每安士1,785.2美元，跌0.2%，連續4個交易日收市低於1,800美元水平。

●美國總統拜登表示，美國政府不打算實施任何封鎖措施來應對新冠肺炎變種病毒Omicron，又指需謹慎應對新變種病毒，其「令人擔憂，但不是恐慌。」

●美國能源安全顧問Amos Hochstein表示，如有必要，拜登政府可能會從戰略石油儲備中釋放更多石油。

●全球最大共同基金公司領航(Vanguard)指出，計劃在明年首季啟動Vanguard China Select Stock Fund(領航中國選股基金)。

●英國富時100指數收報7,109點，升65點或0.94%；法國CAC指數收報6,776點，升36點或0.54%；德國DAX指數收報15,280點，升23點或0.16%。

●新股專輯：

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-順豐同城實業周二招股，入場費3,628元。