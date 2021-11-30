林嘉麒：全球股市再陷恐慌

新一輪變種病毒Omicron未肆虐人類前，已先侵襲環球股市。投資者感疑惑的是，過去一年也曾經歷了病毒多次變異，為何股市對今次反應特別大？全因Omicron傳播速度超快。

自11月24日南非報告發現變種病毒後，比利時、以色列、英國、德國、意大利及香港等9個地區已報告發現該新型變種病毒，表明Omicron在人群中的傳播效率較高，因此，世界衞生組織將Omicron確定為需要密切關注的病毒株。這意味着世衞認為Omicron可能具有更高的傳播力，或會提高重症風險，並降低目前診斷、疫苗和療法的有效性。

更甚的是，有專家認為早前對付新冠肺炎的疫苗已完全無效，疫苗是白打。意即經歷過去一年疫情退卻後，環球多國逐步回復正常、經濟重拾增長等情況大有可能再次被推倒。封關、經濟停擺、供應鏈斷裂等，似乎會再次發生。歐美股市一直存在的溢價，對所謂的「經濟重啟交易(reopening trade)」造成壓力。

由於股市或股價一直都是反映未來，今年環球多個市場復甦情況理想，儘管面對高通脹的可能，投資者亦在憧憬回復疫前的狀況，從國際航空股、旅遊相關股的股價走勢已回復至疫情前，明顯反映了投資者的信心。

不過，近日情況明顯逆轉。繼以色列率先封關外，日本在周一(29日)亦宣布，由周二(30日)起即時暫停放寬對外國公民入境的限制。

投資市場方面，恐懼氣氛明顯升溫。上周五對經濟敏感的板塊如能源、金融類大跌，航空和酒店等許多與旅遊相關的股份亦不用多講。俗稱「恐慌指數」的VIX指數飆升，資金流入債市。事實上，現時多個投資領域十分恐懼，惟只是驚定先。老實說，現時只知Omicron傳染力驚人，但傳染力與死亡率又是兩件事，亦有專家認為，變異也可能反過來減弱致病性，因此Omicron的危害性還需一段時間觀察評估。

作為一般投資者，大多是跟勢。現時股市弱勢，尤其是港股，要撈底似乎早了點。同時，在所謂的市場「尾部風險」清單中，新冠肺炎已降至第5位，排在首位的是通脹和央行加息。因此，實際上未見大市跌到一片死寂，而上周美股中更有Zoom及Netflix等宅概念股可炒。

短線而言，仍有機會炒股不炒市，但恒指明顯弱勢，只要美股打個噴嚏又會吹散恒指。時近年尾，不少投資者埋單計數，美股投資者大豐收，不排除大規模獲利。

新城晉峰資產管理董事 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)