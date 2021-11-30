陳蓓敏：港交所走勢未樂觀　恐下試435元

美股在感恩節假期後，大幅下瀉，曾跌近千點，三大指數上周累跌2%至3%不等。全球金融市場受變種新冠病毒影響，恐慌情緒上升。油價更暴跌逾一成，投資者擔心全球經濟復甦前景。本周五美股美國公布非農就業數據，市場預估計非農新增職位，有機會較10月的53.1萬份為高，失業率降0.1%至4.5%。聯儲局周四公布褐皮書。市場關注經濟表現。歐洲股市呈弱，三大主要股票市場，倫敦，德國，法國，均跌約4%。周内歐美股市應有反彈空間。

昨日港股期指結算，11月恒指表現失望，由月內高位25,746點，累跌約二千點。昨日收報23,852點，與年內低位23,681點，只差約百多點，能否作支持位，意義已不重要，因現在市場缺乏資金流動，推高乏力，恒指料見弱態一段時間。新變種病毒四散，投資者担心香港和國內外通關影響情況，投資情緒傾向審慎保留。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者及其客戶持有港交所)