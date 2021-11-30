車用晶片短缺情況緩解　五大廠庫存回升

車用晶片短缺情況在各大廠積極復產下有所紓緩，全球五大車用晶片廠瑞薩電子、恩智浦半導體、英飛凌、意法半導體及德州儀器的庫存9個月來首度錄得增長。然而，在需求持續旺盛下，前景仍未明朗。

日本媒體報道，此前各家車用晶片廠營業額雖然呈現大幅增長，但因生產追不上急增的需求，導致庫存減少。不過情況在7至9月間逆轉，五大車用晶片廠庫存較去年同期增加0.7%，為3季來首見。而該5家廠商中，有4家的庫存高於去年同期。

報道指，應車廠要求，晶圓代工廠已將產能轉向生產車用晶片。台積電總裁魏哲家日前表示，自第三季起，對車廠的供應不足問題將大幅緩解。德國汽車零件大廠Continental表示，晶片短缺最糟時期已過。

然而，車用晶片短缺問題尚不解除，各家車廠為了填補之前的減產缺口，車用晶片需求持續旺盛。瑞薩執行董事片岡健指出，車廠的庫存水準仍處於歷史低位。英國調查公司Omdia分析師南川明表示，車用晶片短缺問題要消解、預計要等到2022年春天。

瑞薩於9月29日舉行的營運說明會上揭露了截至2023年為止的產能預估，計劃在2023年結束前將使用於車輛控制等用途的MCU供應能力(以前端製程換算)提高5成。其中，以8吋晶圓換算的高階MCU供應能力，將提高至每月約4萬片，較現行增加5成，主要將依賴於晶圓代工廠生產線來進行。低價格帶MCU供應能力將提高至每月3萬片，將較現時增加7成，而這主要將透過提高瑞薩自家工廠產能來滿足。