港股挫逾300點　ATMJ領跌　濠賭股續尋底

港股跌勢轉急，恒生指數挫348點，至23,503點的超過一年低位。國企指數跌130點；科技指數跌100點，主板成交500億港元。

大型科網股拖低大市，美團再跌4.5%；阿里健康跌2.8%；阿里巴巴跌2.4%再創新低；騰訊跌2.1%。網易挫8.3%，是表現最差科指成分股；京東集團跌4.6%。

其他重磅股普遍向下，香港交易所跌3.1%；滙豐控股跌1.4%；友邦保險跌0.8%；工商銀行跌0.5%；中國移動跌0.4%。建設銀行逆市升0.2%。

濠賭股繼續尋底，澳博挫3.6%表現最差；永利澳門及新濠國際跌2.2%；美高梅中國跌1.5%；金沙中國及銀河娛樂跌0.9%及0.5%。

【90:20】港股偏軟 ATMX拖低大市 內銀股靠穩

港股開市偏軟，恒生指數跌69點或0.29%，報23,782點；國企指數低開32點或0.38%，報8,465點；科技指數跌22點或0.37%，報6,076點。

大型科網股全線下跌，昨日急挫的美團再跌1.2%；騰訊跌1%；阿里巴巴及小米集團跌0.4%。京東集團跌1.6%；網易跌3.5%。

金融股偏軟，中國平安跌1%；香港交易所跌0.4%；滙豐控股跌0.1%；友邦保險、建設銀行及工商銀行無起跌。