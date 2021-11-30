【高盛推介】騰訊曾跌2%穿460元　見資金低位作部署

高盛(亞洲)有限責任公司：近日騰訊於450至510港元區間中上落，自本月高位509元回調超過10%、並逼近區間底部，今(30日)早開市隨即失守460元水平，最低見451元，最新仍跌約1.5%。

據調查機構數據顯示，騰訊旗下手遊《PUBG Mobile》於全球App Store和Google Play的累計收入已超過70億美元，當中今年總收入達到26億美元，位列全球手游暢銷榜第2名，僅次同為旗下手遊的《王者榮耀》。

觀察個股輪證資金流向，認購證於上周五(26日)錄得約5,570萬元資金流入後，昨日資金轉向沽出；今早再見資金低位作部署。

牛熊證方面，昨(29日)流入牛證的資金較集中在450元收回區域的產品。熊證於昨日獲資金轉向流入，並較集中在480元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，昨日錄得約9億元資金經滬港通淨買入騰訊。

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