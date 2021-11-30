【高盛推介】騰訊曾跌2%穿460元 見資金低位作部署
2021年11月30日 10:54
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：近日騰訊於450至510港元區間中上落，自本月高位509元回調超過10%、並逼近區間底部，今(30日)早開市隨即失守460元水平，最低見451元，最新仍跌約1.5%。
據調查機構數據顯示，騰訊旗下手遊《PUBG Mobile》於全球App Store和Google Play的累計收入已超過70億美元，當中今年總收入達到26億美元，位列全球手游暢銷榜第2名，僅次同為旗下手遊的《王者榮耀》。
觀察個股輪證資金流向，認購證於上周五(26日)錄得約5,570萬元資金流入後，昨日資金轉向沽出；今早再見資金低位作部署。
牛熊證方面，昨(29日)流入牛證的資金較集中在450元收回區域的產品。熊證於昨日獲資金轉向流入，並較集中在480元收回區域的產品。
觀察港股通資金流向，昨日錄得約9億元資金經滬港通淨買入騰訊。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價450至500元間的低街貨產品中，槓桿最高的騰訊購(28299)。高槓桿選擇可留意年期約2個月的騰訊購(23964)。價外選擇可留意年期約2個月的低面值騰訊購(23564)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(60234)，遠牛選擇可留意騰訊牛(52575)，與現價有約30及45元收回距離。
騰訊購(28299)，行使價497.08元，2022年01月25日到期，實際槓桿11.5倍，貼價、行使價450至500元間、低街貨產品中，槓桿最高。
騰訊購(23964)，行使價511.38元，2022年01月25日到期，實際槓桿12.4倍，高槓桿。
騰訊購(23564)，行使價530元，2022年01月24日到期，實際槓桿14.1倍，價外、低面值。
騰訊牛(60234)，收回價425元，行使價422.2元，換股比率500，槓桿比率12.9倍，高槓桿近牛。
騰訊牛(52575)，收回價410元，行使價407.2元，換股比率500，槓桿比率9.1倍，近45元收回距離遠牛。
騰訊沽(11758)，行使價415元，2022年02月23日到期，實際槓桿8.3倍，中期、低街貨。
騰訊熊(54397)，收回價490元，行使價493元，換股比率500，槓桿比率11.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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