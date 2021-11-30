【瑞通推介】資金流入恒指好倉　投資者續看好大市回升

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場觀望Omicron變種病毒對經濟復甦的影響，美國總統拜登表明現階段無意封城，帶動道指隔晚反彈236點或0.7%，收報35,135點；納指升1.9%。

不過，因應變種新冠病毒蔓延，以色列及日本相繼宣布禁止外國人及旅客入境，影響市場氣氛。昨(29日)期指結算，港股反覆下跌，盤中低見23,774點，全日收跌228點或1%，報23,852點，以收市計是超過1年低位。恒指兩日累跌887點或3.6%；今(30日)早反覆偏軟，再失23,800點，與10月時錄得的年內低位23,681點相距不足100點。

恒指連日下跌後已形成短期下降軌，14日RSI處超賣水平，MACD熊差擴大，保歷加通道擴闊，10、20、50天線匯聚於24,900點水平並正加速下跌。同時，大市相對波動，恒指波幅指數上周四仍處20以下，昨一度升破25，今早則回落至23水平。從估值上看，恒指市盈率約9.6倍，市帳率已降至0.99倍，反映恒指估值正處偏低水平。

恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾1.1億港元(下同)；恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾8,000萬元，反映投資者繼續看好恒指反彈回升。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價23,500至23,599點，最多資金流入之收回價為23,000至23,099點；而熊證街貨重貨區的收回價為24,800至24,899點，最多資金流入之收回價為24,600至24,699點。

市場料變種新冠病毒或加劇全球航運緊張，使運費再度上漲，刺激中遠海控上日曾飆11.1%至12.98元，重越100天線並創2個月高，收市維持逾10%升幅，報12.88元，成交顯著增加。股份今早曾升1.7%，高見13.1元，其後回軟。昨分別有逾60萬元和近130萬元淨流入其好倉和淡倉。

另一方面，澳門博彩股連日遭拋售，因市場憂慮新變種病毒或會影響港澳與內地通關進度等，恐打擊博彩收益，銀河娛樂昨曾挫8.8%，低見42.1元，全日跌5.4%，收43.65元；今早低位整固，再試43元。昨有逾420萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有逾90萬元淨流入。

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