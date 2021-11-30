【高盛推介】美團及阿里未止跌 輪證部署點揀？
2021年11月30日 11:14
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：美團昨(29日)失守260港元水平收市，跌約7.1%，今(30日)早繼續受壓，低開約1.2%後跌穿240元水平，最低見232.4元，為1.5個月低位。有券商料美團今年第4季外賣收入按年增長20%，經營利潤率按年增至5.9%。該行維持對美團「買入」評級，目標價336元。
阿里巴巴今早低開約0.4%後跌幅擴大，最低見126.1元，再創歷史新低。
觀察個股輪證資金流向，資金昨日繼續流入美團認購證，有約1,500萬元，為昨日最多資金流入的認股證相關資產。牛證於昨日也獲資金轉向流入，有約960萬元，並分布在240元以下的各收回區域產品。今日資金繼續趁回調積極部署好倉。
阿里方面，認購證於上周二至上周五(23至26日)共錄得約4,950萬元資金流入後，昨日資金轉向沽出。
投資者如看好美團，認購證方面的熱門選擇可留意年期約3個月的價外美團購(25648)。中期選擇可留意美團購(27453)。短期選擇可留意屬貼價的美團購(24956)。牛證方面可留意屬遠牛的美團牛(61732)，與現價有約14元收回距離。
美團購(25648)，行使價298.98元，2022年02月23日到期，實際槓桿7.4倍，熱門、價外。
美團購(27453)，行使價285.2元，2022年02月28日到期，實際槓桿6.8倍，中期。
美團購(24956)，行使價260.98元，2022年01月25日到期，實際槓桿7.3倍，短期、貼價、進取選擇。
美團牛(61732)，收回價220元，行使價217元，換股比率500，槓桿比率12.2倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
美團沽(28811)，行使價223.03元，2022年03月09日到期，實際槓桿4.3倍，中期、低街貨。
美團熊(53643)，收回價290元，行使價293元，換股比率500，槓桿比率3.9倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
阿里方面，投資者須注意目前市場上缺乏價外幅度15%內的貼價認購證選擇，如欲選擇更高槓桿的選擇可考慮牛證，因10%收回距離已能提供7倍左右槓桿。認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價145元以下產品中，槓桿最高的阿里購(14555)。牛證方面可留意屬遠牛的阿里牛(55243)，與現價有約10%收回距離。
阿里購(14555)，行使價141.98元，2022年04月22日到期，實際槓桿5.3倍，貼價、行使價145元以下產品中，槓桿最高。
阿里牛(55243)，收回價115元，行使價113元，換股比率500，槓桿比率8.7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
阿里沽(28821)，行使價124.9元，2022年03月23日到期，實際槓桿4.1倍，貼價、低街貨。
阿里熊(54057)，收回價150元，行使價152元，換股比率500，槓桿比率4.7倍，近23元收回距離熊證。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk 。