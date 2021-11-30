【高盛推介】美團及阿里未止跌　輪證部署點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：美團昨(29日)失守260港元水平收市，跌約7.1%，今(30日)早繼續受壓，低開約1.2%後跌穿240元水平，最低見232.4元，為1.5個月低位。有券商料美團今年第4季外賣收入按年增長20%，經營利潤率按年增至5.9%。該行維持對美團「買入」評級，目標價336元。

阿里巴巴今早低開約0.4%後跌幅擴大，最低見126.1元，再創歷史新低。

觀察個股輪證資金流向，資金昨日繼續流入美團認購證，有約1,500萬元，為昨日最多資金流入的認股證相關資產。牛證於昨日也獲資金轉向流入，有約960萬元，並分布在240元以下的各收回區域產品。今日資金繼續趁回調積極部署好倉。

阿里方面，認購證於上周二至上周五(23至26日)共錄得約4,950萬元資金流入後，昨日資金轉向沽出。

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