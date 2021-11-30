醫思健康：有信心本財年收購額超去年

左起： 執董兼首席策略總監及首席投資總監王家琦、執董及集團聯席行政總裁呂聯煒，及執董兼首席財務官李向榮

醫思健康截至9月底止半年，收入按年增81%至14.43億元；純利1.6億元，按年增2.64倍。每股盈利14.2仙，派中期息10.2仙，按年增長3.4倍。

執行董事兼首席財務官李向榮稱，希望之後維持穩定派息。

管理層指，預計下半年業績增長勢頭維持。11月份宣布的兩宗收購，包括月初以1億元收購香港專科醫療中心，及周一晚(29日)宣布以1.29億元收購連鎖牙科診所，預計將在12月份併表。

該企執行董事兼首席策略總監及首席投資總監王家琦表示，只要對公司業務生態圈帶來增長、圍繞「健康、美麗」都會有興趣收購，目前有相當多項目在手，冀之後「衝出亞洲」。李補充，公司過去集資皆視乎策略性，現時現金充足，除非出現大型優質資產才會考慮不同融資方案。

港府計劃明年初有小規模通關，呂表示，通關時間表難掌握，但公司已準備好迎接開關消費者，接下來會繼續擴充服務據點，包括中環、金鐘等，預計通關後醫療旅客帶動人均消費增長。