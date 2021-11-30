渣打料內房信貸條件或觸底回升

渣打全球研究發表報告，指內地新增房地產貸款佔比進一步下行空間有限，預計新增房地產貸款適宜佔比約為25%至30%，明年房地產貸款增長將溫和回升。儘管融資環境改善有望緩解房地產投資對經濟的拖累，但房企表現將呈現分化。

報告稱，房地產投資放緩已成為內地經濟增長主要拖累因素之一，房地產投資按年增速由2019年的9.9%和2020年的7%，放緩至10月的-5.5%。該行預計，未來數季房地產行業信貸環境將逐步改善，第三季度房地產貸款按年增速大幅下滑至約5%，佔全部新增貸款比重降至約15%。今年9月以來內地當局釋放出樓市政策邊際放鬆的信號，假設明年中，新增房地產貸款佔比達25%，預計明年底房地產貸款增長將加速至10%左右。

房地產市場融資環境改善，應有助於緩解樓市降溫對經濟增長的拖累作用。惟報告引述歷史數據指，房企到位資金與房地產開發投資間存在密切關聯，預計明年一季度起，房地產投資負增長將有所緩解，土地成交量和住宅銷售活動亦將回暖。儘管如此，房地產市場仍存在下行風險，例如倘若購房者普遍預期房價還將下跌，購房需求就將持續疲軟，從而導致住宅銷售結構性下降。