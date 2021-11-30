信和置業明年推售4個主要項目 共涉5000伙
2021年11月30日 16:00
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田兆源(左五)及布少明(右五)
市區住宅項目具有需求。信和置業(00083)旗下的觀塘凱滙已屆現樓。該公司營業部集團聯席董事田兆源稱，該盤提供1,999伙，至今已售出1,873伙，即約94%，套現約240億港元。集團來年將推售4個主要項目，共涉約5,000伙。
田續稱，凱滙早前已售出約324個車位，套現約8億元，平均成交價為281萬元。目前樓盤的餘貨以特色戶為主，包括一個頂層連天台單位，位於1座50樓A室，實用面積1,543方呎，屬四房間隔，將以招標形式發售，並接受準買家預約參觀，相信價格有機會創項目新高。
新盤市場活躍，田表示，集團旗下住宅項目本月售出約65伙，套現近10億元。而今年至今則累售近1,700伙。
展望來年，田透露，涉及約2,200伙的錦上路站項目將於明年首季出售，緊接推出涉1,880伙的日出康城第11期，另與嘉里建設(00683)等合作發展的黃竹坑站港島南岸第4期涉約800伙將於明年下半年推出。
此外，市區重建局合作發展的中環One Central Place，提供121個住宅單位，戶型以一至三房為主，料於短期內取得預售樓花後推出。整體而言，來年將有約5,000伙推出市場。
為配合凱滙新一輪銷售部署，美聯物業住宅部行政總裁布少明指，由即日起推出全新置業優惠，為項目的一手買家送出雙人三日兩夜郵輪套票的「聖誕置業賞」，優惠先到先得，設有4個名額，總值4萬元。他續指，本月一手市場錄得近1,800宗成交，料隨着中港兩地短期內試行小規模通關，相信可以吸引不少資金到港，為樓市帶來機遇。
此外，美聯物業住宅部營運總監張子存透露，凱滙由5月至今共錄得約600宗市場租務成交，平均呎租約39水平。