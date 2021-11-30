信和置業明年推售4個主要項目　共涉5000伙

田續稱，凱滙早前已售出約324個車位，套現約8億元，平均成交價為281萬元。目前樓盤的餘貨以特色戶為主，包括一個頂層連天台單位，位於1座50樓A室，實用面積1,543方呎，屬四房間隔，將以招標形式發售，並接受準買家預約參觀，相信價格有機會創項目新高。

新盤市場活躍，田表示，集團旗下住宅項目本月售出約65伙，套現近10億元。而今年至今則累售近1,700伙。

此外，市區重建局合作發展的中環One Central Place，提供121個住宅單位，戶型以一至三房為主，料於短期內取得預售樓花後推出。整體而言，來年將有約5,000伙推出市場。

為配合凱滙新一輪銷售部署，美聯物業住宅部行政總裁布少明指，由即日起推出全新置業優惠，為項目的一手買家送出雙人三日兩夜郵輪套票的「聖誕置業賞」，優惠先到先得，設有4個名額，總值4萬元。他續指，本月一手市場錄得近1,800宗成交，料隨着中港兩地短期內試行小規模通關，相信可以吸引不少資金到港，為樓市帶來機遇。

此外，美聯物業住宅部營運總監張子存透露，凱滙由5月至今共錄得約600宗市場租務成交，平均呎租約39水平。