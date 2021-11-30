華南城：建築成本上升毛利續承壓 融資仍有挑戰

該企上半年銷售按年跌約13%至70.2億港元，陳在電話會議表示，主要是8至9月份市場氣氛出現明顯變動，加上鄭州出現百年一遇的水災，銷售處暫停營業一段時間，繼而影響銷售。他指，銷售市場不容樂觀，潛在買家不足，大部分買家保持觀望狀態。

陳表示，維持流動性將會是該企首要任務，未來會繼續去庫存以及減負債，而在去庫存期間，「減點價錢」也在所難免。

雖然內地融資環境出現放寬，但陳茂昌指出，放寬主要是按揭貸款方面，企業銀行貸款仍較緊張，公司會「努力把缺口補上」。

截至9月底，華南城現金及銀行存款為96億港元。華南城上半年沒有發行任何海外債，陳氏表示，目前融資有一定挑戰性，預計下半年境外債務市場維持停頓狀態，或需靠境內融資及自身現金流應付債務，未來會逐步減少對境外融資的依賴。公司沒有任何表外債，亦未有牽涉到任何理財產品。

該企今年上半年沒有購買土地，陳茂昌指目前土地儲備足以應付未來三年開發需求，下半年沒有大規模的買地計劃。