首9個月香港豪宅逾1億元成交宗數199宗　創新高

仲量聯行公布《香港住宅銷售市場綜述》指出，豪宅市道經歷去年淡靜的階段，踏入2021年迅速回暖，今年首9個月成交價逾1億元的豪宅成交宗數達199宗，已創歷史新高，同時亦較去年同期增加約1.31倍，相比市道同樣蓬勃的2018年同期，也高出約23.6%。

豪宅樓價自2019年開始調整，調整幅度亦較中小型住宅大，至2020年新冠疫情爆發，豪宅市道更見淡靜。該行研究數據顯示，豪宅資本值於2019年中至2020年底的18個月內下跌約12.6%，而踏入2021年，市場人士普遍認為樓價調整期已接近完結，入市意欲回升，帶動交投增加，截至2021年第三季，豪宅資本值年内已回升約5.7%，惟仍較高峰期低約7.6%。

仲量聯行香港項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，市場有大量貴價單位尤其是一手豪宅新盤可供出售，預期2021年會有478個實用面積1,722方呎或以上住宅單位落成，數量較2020年增約83.8%，由於豪宅新盤一般較同類型二手豪宅有顯著溢價，銷售速度緩慢，但隨着供應量增加交易量自然上升。此外，部分新經濟公司迅速發展，以及首次公開招股市場活躍，造就了一批富裕的企業家。來自內地的上市公司、特別是近期上市的公司，其高層亦以首置買家身份入市。

該行大中華研究部主管黃志輝料，未來數年上述大面積單位供應量將維持高企，2022及2023年分別有429及332個單位落成，展望將來，豪宅資本值應會隨著市場復甦及交投量上升而上揚。