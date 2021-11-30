道期跌400點 圓匯曾失守113 油價冧2%
2021年11月30日 16:17
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美匯指數報95.98；港匯見7.8006；離岸人民幣(CNH)報6.3743；美元兌日圓報一度升穿113關；歐元企1.1339，英鎊處1.3338。金價報1,793美元。油價齊冧逾2%，布油報71.49美元，紐油報68.25美元。比特幣跌1.5%至56,438美元。道指期貨跌366點，歐股開市跌逾1%。
●市後關注點
-18:00 歐元區11月消費者物價指數（CPI）
-22:00 美國9月房屋價格指數
-23:00 美國11月諮商會消費者信心指數
●恒生指數連跌3日，收市挫376點，報23,475點。國企指數跌129點；科技指數跌70點，6,000點大關失而復得，主板成交2,238億港元。金融股合力拖低大市，香港交易所跌3.37%；滙豐控股跌1.82%；友邦保險跌2.2%；中國平安跌2.7%。恒指11月累挫1,902點，跌幅7.5%。https://bit.ly/31dMTo2
-醫思健康：有信心本財年收購額超去年。
-港交所FINI最早明年第四季推出，採T+2結算。
-大快活半年少賺19%派息25仙，未來面臨兩大挑戰。
-中國旺旺半年多賺7%，派息0.83美仙。
-藥企凱萊英入場費達4.14萬元，創香港新股紀錄。
●滬綜指收升1點，軍工股發力，酒股領跌2%。 https://bit.ly/3EaMjGy
●渣打料內房信貸條件或觸底回升。
●莫德納CEO：疫苗對Omicron無效，需數月生產新疫苗。
●美國「網購星期一」在線支出料超過800億元。
●野村續拓財管業務，擬內地開設第4家分支機構。
●虛擬貨幣產品首11個月流入741億創紀錄。
●摩通睇油價升上150美元，市場或高估Omicron影響。
●報告：明年食品價格料處紀錄高位，或引發社會動盪。
●微軟CEO上周賣一半持股套現23億，料與美國新稅制有關。
●車用晶片短缺情況緩解，五大廠庫存回升。
●中國經濟：
-內地督促網約車平台企業合理設定抽成比例上限。
-中國11月官方製造業PMI升至50.1，重回擴張水平。
●金管局：跨境理財通首月逾1.3萬個人投資者參與。
●遠展：港樓價看不到有下跌因素，續出售非核心資產。