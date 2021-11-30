施羅德投資：Omicron料帶來短期波動　無礙明年經濟復甦

Omicron變種病毒來勢洶洶，成為經濟走回正軌的新挑戰。施羅德投資預測，現時有關Omicron的致命性還未能確定，相信短期內將為市場帶來波動。但明年全球經濟進入擴張期的方向不變。

施羅德投資亞洲區多元化資產投資主管近藤敬子表示，明年全球經濟將維持正數增長，惟增長速度將較今年有所放緩。此外，明年貨品需求料仍強勁、供應鏈瓶頸將持續，使通脹持續升溫。她警告，環球經濟或出現滯脹風險。

她表示，由於新冠疫情帶來的基數效應正逐步消退，投資者需調整相關投資回報的期望。

有關各地央行的「收水」步伐，她指，不少已發展國家的央行已表明將收緊貨幣政策，外界預期美國聯儲局或因Omicron的出現，影響現正進行的收緊貨幣政策，惟美國通脹高企，近藤敬子料當局將在明年底開始加息。

股市方面，明年企業盈利增長將有所放緩，但仍可望支撑大市，當中料美國股市能達高單位數增長。

有關內地房地產板塊，她同意現時該板塊股價對投資者而言吸引，但仍需一段時間審視內地監管政策及數據，因此對投資於該板塊仍保持審慎態度。

債市方面，該行對政府債券同樣維持審慎的看法。相較之下，股市的金融板塊將相對佔優，而美元及日圓將是很好的避險資產。

商品方面，她料明年表現將會做好，特別是當原油需求逐步回復正常，及供應量持續受到妥善管理，與之相關的環球能源股同樣值得關注。