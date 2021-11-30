調查：72%港人對退休如何運用強積金無明確想法

信安香港公布港人退休健康指數調查，整體分數為56。調查發現香港人的退休準備與理財知識水平息息相關，而不僅僅取決於財富多寡；同時，理財知識或會直接決定一個人如何規劃財務，進而某程度上影響健康，社交和活動這幾個範疇均是構成健康快樂退休生活的關鍵。

調查訪問近1,000名介乎35至60歲的港人，發現理財知識較高的受訪者平均指數較理財知識較低的受訪者高出9分，值得留意是理財知識充滿信心的受訪者，反而不會一面倒執着於財務，更響往在4個範購上都取得更佳的平衡。

當問及未來投資回報預期時，理財知識較低的組別對投資回報期望過高，預期年回報率為10%；而理財知識較高的受訪者則為7%。信安投資及退休金服務有限公司的行政總裁程浩賢表示，香港貴為亞洲的金融中心，有多種類的金融產品與充足的配套，惟理財教育和資源較為不足，令港人難以以更完整的方式將財富轉化為退休準備。

信安資金管理(亞洲)高級投資策略師陳曉蓉亦指，部分港人金融知識不足，她指坊間有眾多資訊投資資訊，建議在職人士應「多做功課」，或找自己的理財顧問。

另外，有72%的受訪人士對退休時如何運用積存的強積金沒有明確的想法。51%聲稱退休後生活會依靠積存的強積金及強積金以外的儲蓄；49%的人認為他們已為退休做好了財務準備或已有準備，但從不積極的態度和行為可見受訪者的實際準備和想法背道而馳。

程浩賢建議，港人應認識自己退休需要，並提前建立儲蓄習慣，而且要定期檢視自己投資組合，是否按自己目標前進。他亦引述業界數據指，85%港人在退休時全數提取個人MPF資金，而他們通常用作存款，惟存息跑輸通脹；建議退休人士選擇每月派息的產品或方案提供被動收入，有助於市民維持生活水平，並幫助他們在需要時保持重新分配資金的靈活性。