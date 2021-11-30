今年首10月港元存款增2.3%

香港金融管理局發表統計數字顯示，10月份認可機構的存款總額上升0.2%。其中港元存款沒有明顯變動，外幣存款上升0.4%。由年初截至10月底計，存款總額及港元存款分別上升3.6%及2.3%。香港人民幣存款下跌2.5%，於10月底為8,349億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於10月份為4,987億元人民幣，而9月份的數字為6,236億元人民幣。

10月份貸款與墊款總額下跌0.3%，由年初截至10月底計則上升4.7%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及在香港境外使用的貸款分別下跌0.2%及0.6%。由於港元貸款上升而港元存款沒有明顯變動，港元貸存比率由9月底的84.7%，升至10月底的84.9%。

10月份港元貨幣供應量M2及M3同時微升0.1%，與去年同期比較則分別下跌10.1%及10.0%。10月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌0.6%，與去年同期比較則上升10.6%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於10月份皆沒有明顯變動，與去年同期比較分別下跌4.3%及4.2%。2020年10月底的大型新股認購活動令銀行存款增加，為貨幣供應的按年增長帶來高基數影響。若撇除新股認購貸款所產生的存款，10月份港元貨幣供應量M2及M3按年同時微跌0.2%，貨幣供應量總額M2及M3按年皆上升1.1%。