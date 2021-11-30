10月新批按揭減少7.4%　逾97%人用H按

香港金融管理局公布，10月份新申請貸款個案按月減少14.9%，至11,340宗。

10月份新批出的按揭貸款額較9月份減少7.4%，至490億港元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款增加37%，至124億港元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少17.7%，至269億港元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則減少13.1%，至97億港元。

10月份新取用按揭貸款額較9月份減少20.8%，至319億港元。

以香港銀行同業拆息(HIBOR)作為定價參考的新批按揭貸款，亦即是H按所佔比例，由9月份的96.2%上升至10月份的97.6%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由9月份的0.9%下降至10月份的0.7%。

10月底未償還按揭貸款總額按月增加0.6 %，至17,076億港元。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，相信因早前月份樓市交投減慢所致，相信未來1至2個月住宅按揭數字仍會輕微回落。

他指，今年首10月轉按宗數比去年同期升近4成，相信不少業主把握低息尾班車，於美國聯儲局明年有機會加息前轉按，並鎖定低息，預計未來轉按數字仍有上調空間。

10月份平均還款年期再創新高，他稱，反映在樓市高企及新按保的推動下，買家選擇拉長還款期以更輕鬆通過壓力測試要求。