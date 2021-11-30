內地客首3季在港投保金額按年跌92.7%

保監局公布，2021年首3季香港保險業臨時統計數字，期內毛保費總額達到4,559億港元，較去年同期下跌1.1%。

首3季，來自內地訪客的新造業務保費4.7億元，按年下跌92.7%，佔個人業務總額0.4%。這些保單約96%是以非整付方式支付，即非一筆過支付；危疾、終身壽險及醫療保險分別佔這些保單的份額為38%、31%和21%。

2021年首三季有效長期業務的保費收入總額為4,071億元，下跌1.3%，主要包括個人人壽及年金(非投資相連)業務，其保費收入為3,355億，下跌4%；個人人壽及年金(投資相連)業務，其保費收入為321億，上升62.1%；以及退休計劃業務，其供款為348億，下跌8.9%。

另一方面，期內長期業務(不包括退休計劃業務)的新造保單保費為1,225億，上升24%，主要包括個人人壽及年金的非投資相連業務，其新造保單保費為1,002億，增一成，以及投資相連業務，其新造保單保費為219億元，上升1.79倍。保險公司於2021年首三季共發出約39,000份合資格延期年金保單並帶來29億保費，佔個人業務總額2.4%。

滙豐保險表示，首三季度其整體市場份額上升2.8個百分點至18%，新造人壽業務年度化保費亦按年增長17%。滙豐保險佔直接銷售渠道的新造人壽業務年度化保費總額的39%，位列市場第一。銀行仍然為本港人壽保險最主要的銷售渠道，佔新造人壽業務年度化保費總額的56.6%。滙豐保險市場份額達28.8%。