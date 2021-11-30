天風夥中債編制內地首次ESG主題美元債指數

天風國際證券集團公司與中債金融估值中心聯合發布「中債-天風國際ESG優選中資美元債指數」，為內地境內首次編制發布的以「環境、社會與管治(ESG)為主題的中資美元債指數。該公司指，長遠冀通過刺激ESG投資以滿足過百萬億人民幣規模的低碳投資需求。

該指數覆蓋金融、建築、房地產等12個傳統行業，其中3大行業佔比分別為46%、18％和12％。截止今年10月底，該指數涵蓋超過360余支中資美元債券，佔比約為整個中資美元債券市場的20％。

近期房地產市場波動，天風國際行政總裁鄒傳表示，一方面反映基本面狀況，另一方面亦反映投資者的供需情況。不過，目前市場的違約個案零星，並沒有形成系統性風險局面，加上內地當局冀推動房地產市場健康發展，同時房企亦正採取市場化方式進行「自救」，例如與投資者商討延期和債卷換化等，相信未來房地產市場將有序回穩。

短期內，為配合指數發布，天風國際計劃推出跟踪該指數的ETF産品，合作及銷售對象包括境內外機構，以歐美綠色基金機構及中資機構為主，未來或將於海外交易所上市，目前正在調研商談中。

天風國際董事長兼總裁王勇表示，近年國際社會對環保議題的關注及討論日益增强。截至去年底，全球股票和固收型ESG主題ETF總規模已超過1,500億美元，較2019年底增長85％。