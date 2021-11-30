雍禾醫療擬籌14.9億元　每手入場費7979元

該公司計劃發行9,442.4萬股，其中10%為本港公開發售，90%為國際配售，集資最多14.91億元，所得約42.1%用於現有植髮醫療機構擴充和升級；約17.5%將用作投資於產品創新；約9.7%將用作投資於研發；約23.4%將用作提升公司的品牌知名度；約1.6%將用作結清公司就於2021年5月收購顯赫植髮應付關聯方新絲域的收購代價之未償還結餘；約5.7%將用作公司的營運資金及一般企業用途。

另外，是次引入10名基礎投資者，合共9,700萬美元(約7.57億元)，佔發行50.64%。開城資本認購2,000萬美元；清池資本、Hudson Bay、禮來亞洲、易方達、WT，以及Enreal and Forreal Funds各認購1,000萬美元；常春藤認購700萬美元；Athos Capital及York Asian Opportunities各認購500萬美元。