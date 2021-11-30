減廢先鋒！調查：45%港人因環保選購二手商品

隨着本地消費者對二手商品抱持開放態度，分類買賣平台旋轉拍賣(Carousell)調查顯示，45%港人基於環保原因選購二手商品，在8個受調查市場中排行首位，反映港人的環保意識較鄰近市場更高。此外，港人熱衷搜羅免費商品，首3大類別分別為家具、鞋履和書籍，佔總搜尋量超過10%。

該調查探討大東南亞地區8個主要市場，包括香港、新加坡、台灣、馬來西亞、緬甸、菲律賓、印尼及越南的購物模式。結果發現，新加坡和台灣分別有30%受訪者基於環保原因選購二手商品；16%曾購買二手商品的受訪者亦表示會盡可能購買二手商品。

疫情使二手玩具及遊戲的需求有所增加，調查指，以往女裝一直是二手商品的最熱門選擇，惟隨着社交距離措施生效，港人有更多時間留在家中，玩具及遊戲的需求超越女裝成為去年需求量最高的二手商品類別，排名第一位。疫情持續下，44%受訪者選擇玩具及遊戲為今年最願意買賣的二手物品類別。

報告亦顯示，去年港人在Carousell平台搜羅免費商品的搜尋量達200萬次。與此同時，港人希望利用循環經濟模式建立第二收入來源，18.5%香港受訪者估計，在Carousell出售家中不需要的物品後，可一次過賺取超過1萬元。

Carousell集團聯合創辦人吳承瀚表示，公司將透過採用人工智能及數據，使購買二手商品變得便利可靠，利用再買賣交易以應對過度消費問題，啟發消費者把二手商品視為購物首選。