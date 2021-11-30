疫下IPO大軍特別進取 藥企入場費4.1萬貴絕港股
2021年11月30日 21:28
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新冠肺炎疫情再度升溫，藥企表現特別進取，今日(30日)有6隻新股開始公開招股，其中3隻都為醫藥股，其中已於深交所上市的藥企凱萊英(06821)更成為焦點所在，因該新股每手入場費高達41,413.16元，打破今年6月16日掛牌的時代天使(06699)之入場費34,948.66元，成為本港史上最貴新股！
凱萊英來頭不小，貴為與藥明生物(02269)類似的合同研發生產組織(CDMO)公司，於新藥物的研發中起關鍵作用，直接影響藥物臨床研究及商業化成功的可能性，截至9月底止已與全球20大製藥公司中的15家有合作。按2020年收入計，該企乃為球第五大原料藥CDMO，擁有1.5%市場份額。該企今次計劃公開發行1,841.54萬股H股，其中10%香港公開發售，90%國際配售，每股招股價350元至410元，集資最多75.5億元，預期12月10日掛牌。
不過，凱萊英成為「A+H」上市公司的消息近期已不斷發酵，因該企在兩周前公布，香港聯交所已舉行上市聆訊，並已上載聆訊後的公司資料，刺激該公司A股股價短短兩周累漲逾23%，市值更突破千億元人民幣，周二更一度高見532.49元人民幣，創2016年上市來新高，惟午後隨A股市況回落，收報513.13元人民幣，倒跌2.25%，市值仍接近1,200億元人民幣。
據其H股招股書資料，凱萊英將集資所得約20%擬用於進一步提高其小分子CDMO解決方案的產能及能力；35%用於加強其新興服務並擴大其服務內容；20%用於投資研發項目及保持其技術領先地位；15%用於戰略投資及收購；10%作為營運資金及一般企業用途。值得留意，凱萊英A股亦已公布第三季業績，截至今年9月底止季度盈利2.65億元人民幣，按年增近四成。
同時，內地植髮公司雍禾醫療(02279)周三(12月1日)亦會加入招股大軍，下周一(12月6日)截飛。該公司計劃發行9,442.4萬股，10%為本港公開發售，每股招股價15.8元，集資最多14.91億元，一手500股，入場費7,979.61元，料12月13日掛牌。該企IPO引入10名基礎投資者，共認購9,700萬美元(約7.56億元)，佔發行規模50.64%。
年底新股浪接浪之際，簡化首次公開招股(IPO)流程亦有新進展。香港交易所(00388)周二公布FINI(Fast Interface for New Issuance)平台多項營運安排，並將於2022年第一季開始FINI的用戶註冊，料第四季啟用，屆時新股從定價至上市日的流程，需由目前普遍需時5個交易日(T+5)，縮至兩個交易日(T+2)上市等。