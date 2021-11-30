疫下IPO大軍特別進取　藥企入場費4.1萬貴絕港股

不過，凱萊英成為「A+H」上市公司的消息近期已不斷發酵，因該企在兩周前公布，香港聯交所已舉行上市聆訊，並已上載聆訊後的公司資料，刺激該公司A股股價短短兩周累漲逾23%，市值更突破千億元人民幣，周二更一度高見532.49元人民幣，創2016年上市來新高，惟午後隨A股市況回落，收報513.13元人民幣，倒跌2.25%，市值仍接近1,200億元人民幣。

據其H股招股書資料，凱萊英將集資所得約20%擬用於進一步提高其小分子CDMO解決方案的產能及能力；35%用於加強其新興服務並擴大其服務內容；20%用於投資研發項目及保持其技術領先地位；15%用於戰略投資及收購；10%作為營運資金及一般企業用途。值得留意，凱萊英A股亦已公布第三季業績，截至今年9月底止季度盈利2.65億元人民幣，按年增近四成。