二手樓價未見起色　港島二線單幢樓錄低價成交

樓價自高位回落後未見起色，個別港島二線單幢樓錄低價買賣，柴灣灣景園套三房單位以實用呎價約14,263元售出，屬屋苑呎價一年低位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳子雄表示，小西灣藍灣半島9座高層B室，實用面積約848方呎，三房連套房間隔，位處單邊享全海景，屬優質樓王放盤，原叫價約1,658萬元，議價後減至1,615萬元成交，呎價約19,045元，單位2002年9月至今升值約1.93倍。

●中原李偉寧稱，柴灣灣景園中層C室，實用面積約624方呎，套三房間隔，以890萬元易手，呎價約14,263元，屬屋苑僅有1,000萬元以內的套三房單位。資料顯示，是次呎價屬該盤一年低位。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角丹拿花園1座高層E室，實用面積約654方呎，三房連套房間隔，放盤兩個月減價90萬元或約6.5%，以1,290萬元易手，呎價約19,725元。

●中原羅俊明指出，跑馬地好運樓中層B室，實用面積約755方呎，三房間隔，以1,168萬元易手，呎價約15,470元。原業主於2005年2月以368萬元買入單位，持貨16年帳面獲利800萬元。

●利嘉閣何詠詩表示，堅尼地城泓都1座中層B室，實用面積約663方呎，三房連套房間隔，享全海景，以1,768萬元沽出，呎價約26,667元。

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九龍區

●中原王能表示，觀塘觀月‧樺峯11月錄4宗二手成交，項目低層B室，實用面積約560方呎，兩房間隔，原開價1,030萬元，議價後以976萬元成交，呎價約17,429元。原業主持貨近8年帳面獲利255.5萬元離場。

●美聯盧麗嘉稱，奧運站凱帆軒1座低層F室，實用面積約450方呎，新近以約858萬元售出，呎價約19,067元。原業主於2017年8月以約768萬元入市，至今升值約11.7%。

●香港置業曾家輝表示，長沙灣碧海藍天5座中層H室，實用面積約581方呎，三房間隔，享開揚景色，減租1,500元，以每月租金約2.35萬元租出，呎租約40.4元。

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新界區

●中原黎宗文指出，沙田欣廷軒5座中層H室，實用面積約393方呎，兩房間隔，以798萬元易手，呎價約20,305元。據了解，原業主於2018年以750萬元購入單位，持貨3年帳面獲利約48萬元，單位升值6.4%。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山天宇海1B座中層C室，實用面積約745方呎，三房連套房間隔，以1,050萬元易手，呎價約14,094元。原業主於2014年以650萬元購入單位，持貨7年帳面獲利約400萬元，升值約61.5%。

●世紀21柏宇黃學宇表示，大埔嵐山1座中層G室，實用面積約899方呎，三房連套房間隔，以900萬元易手，呎價約10,011元。原業主於2014年12月購入單位，當時作價784萬元，持貨7年帳面獲利116萬元，升值約15%。

●世紀21宇田劉碧珍稱，大埔翠屏花園D座高層6室，實用面積約269方呎，一房間隔，原開價470萬元，放盤約半年減價25萬元，減幅約5.3%，以445萬元售出，呎價16,543元。

●中原葉津榮稱，屯門卓爾居11月錄得10宗成交，按月彈升約1.5倍，並為半年來單月新高。其中6座低層F室，實用面積約706方呎，三房連套房間隔，原以1,050萬元放售，減至973萬元成交，呎價約13,782元。

●利嘉閣司徒俊傑表示，青衣藍澄灣2座高層C室兩房單位，實用面積約488方呎，擁內園景，減價14萬元或約2.1%，以658萬元沽出，呎價約13,484元。屋苑現有約13個單位放售，叫價由608萬元起。

●美聯李瑋良表示，元朗朗晴居11月錄約5宗二手成交，其中7座低層G室，實用面積約583方呎，月前叫價約668萬元放售，獲天水圍區換樓客洽購，輕微議價後以665萬元成交，呎價約11,407元。

●利嘉閣劉景駿指出，東涌海堤灣畔5座高層A室，實用面積約579方呎，兩房間隔，近日以910萬元易手，呎價約15,717元。原業主於2006年10月以236萬元購入單位，現轉手帳面獲利約674萬元。

●利嘉閣梁敬嚴稱，將軍澳都會駅10座低層連平台特色戶，實用面積約692方呎，套三房間隔，平台面積約210方呎，新近以1,198萬元易主，呎價約17,312元。屋苑現時有約33個放盤，入場價由1,140萬元起。

●中原柯勇表示，將軍澳居屋寶盈花園3座高層G室，實用面積484方呎，兩房間隔，未補價第二市場成交價610萬元，呎價約12,603元。原業主早於2013年7月以316萬元購入物業，單位至今升值約93%。