發展商推盤部署持續 鐵路上蓋項目料本周獲批預售樓花
2021年11月30日 21:57
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踏入年底，發展商的推盤部署持續，並積極展開軟銷攻勢。即將出擊的元朗站上蓋住宅項目料本周內可獲批預售，會所設計今日(30日)率先曝光。另外，傳統豪宅屋苑不乏大額成交，有洋房新盤最新以8,480萬元售出。
●元朗站The YOHO Hub會所設計率先曝光
新鴻基地產(00016)代理總經理陳漢麟預料，旗下的港鐵元朗站上蓋住宅項目The YOHO Hub將於本周內可獲批預售樓花同意書，項目部分面積逾1,000方呎的單位有機會以招標形式出售。
陳氏續指，項目設有雙會所，分別為「Club Vim」和「Club Vis」，面積約4萬方呎，另設約21萬方呎園林面積，設施包括50米長泳池、宴會廳、桌球室、健身室、桑拿室、體育館、童樂天地，1,200米緩步跑徑等。
●信置11月售樓套現近10億元
信和置業(00083)營業部集團聯席董事田兆源稱，集團旗下住宅項目11月售出約65伙，套現近10億元。而今年至今則累售近1,700伙。其中，旗下的觀塘凱滙的頂層連天台單位將以招標形式發售，成交價有機會創該盤新高。
展望來年，田透露，涉及約2,200伙的錦上路站項目將於明年首季出售，緊接推出涉1,880伙的日出康城第11期，另與嘉里建設(00683)等合作發展的黃竹坑站港島南岸第4期涉約800伙將於明年下半年推出。
此外，市區重建局合作發展的中環One Central Place，提供121個住宅單位，戶型以一至三房為主，料於短期內取得預售樓花後推出。整體而言，來年將有約5,000伙推出市場。
●KENNEDY 38 推2伙特色單位下周起招標出售
特色單位有市有價，新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)及會德豐地產合作發展堅尼地城KENNEDY 38，今日(30日)上載最新銷售安排第4號，推出2個連天台特色單位招標出售，其中一伙屬全盤面積最大的單位，招標期由12月6日至2022年2月24日，期間會每日招標截標。
上述單位包括33樓A室，為全盤面積最大的單位，實用面積為1,000方呎，連97方呎平台及779方呎天台，採四房間隔，單位設內置樓梯直通天台，天台則附有按摩浴缸。另外，33樓B室，實用面積566方呎，連491方呎天台及34方呎平台，屬兩房間隔。發展商早前曾指，項目的特色單位做價有力問鼎區內新高。
●維港滙II周六賣128伙 包括13伙新推的一房單位
新盤市場交投熾熱，由信和置業(00083)及會德豐地產等五大發展商合作的西南九龍維港滙II上載最新銷售安排，公布將於周六(4日)推售128伙，分別以價單形式出售63伙、包括首次開售的13伙3B座E單位。另有65伙以招標形式出售。
資料顯示，該13伙新推出的3B座E單位，實用面積全屬325方呎，均採一房間隔，並設開放式廚房。入場單位為3B座3樓E室，折實價為756.62萬元，呎價約23,281元。據悉，維港滙系列項目累計售出617伙，套現逾87億元。單計11月則沽出50伙，套現逾7億元。
●THE RICHMOND兩房新高價1,775.9萬沽
恒基地產(00012)旗下西半山羅便臣道THE RICHMOND 已屆現樓，今日(30日)錄得一宗新高價成交。該個成交單位為29樓B室，實用面積462方呎，屬兩房間隔，以約1,775.9萬元成交，呎價約38,439元，成交價創項目新高。
據悉，該盤累售85伙，佔全盤逾94%，套現逾7.3億元。而項目開放式及一房單位均已沽清，僅餘最後5伙兩房單位。
●紅山半島洋房8,480萬元沽
一手洋房需求持續。據一手銷售資訊網資料，華懋及信置(00083)等的大潭紅山半島，今日(30日)售出棕櫚徑62號洋房，實用面積2,949方呎，採四房間隔，連1,282方呎花園、1,003方呎天台及240方呎平台，透過招標以8,480萬元售出，呎價約28,756元。資料顯示，該盤11月共錄2宗成交，涉資約1.8億元。
●海日灣四房連前庭2,549.8萬沽
據一手銷售資訊網資料，大埔白石角海日灣新近透過招標沽出一伙。該單位為1期COURT D第一座地下B室，實用面積1,479方呎，屬四房間隔，連685方呎前庭，以2,549.8萬元成交，呎價約17,240元。
●Wetland Seasons Bay第2期別墅單位1,581.8萬沽
新鴻基地產(00016)旗下的天水圍Wetland Seasons Bay第2期，今日(30日)透過招標售出一個別墅單位，該單位為別墅RV7的3樓A室，實用面積909方呎，連195方呎平台，以1,581.8萬元成交，呎價約17,402元。
●日出康城LP10三房售1,426.8萬元
南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10新近錄得位於第1B座45樓B室的一手成交，實用面積770方呎，採三房間隔，以1,426.8萬元成交，呎價約18,530元。資料顯示，該盤11月累計售出15伙。