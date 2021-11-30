發展商推盤部署持續　鐵路上蓋項目料本周獲批預售樓花

踏入年底，發展商的推盤部署持續，並積極展開軟銷攻勢。即將出擊的元朗站上蓋住宅項目料本周內可獲批預售，會所設計今日(30日)率先曝光。另外，傳統豪宅屋苑不乏大額成交，有洋房新盤最新以8,480萬元售出。

●元朗站The YOHO Hub會所設計率先曝光

陳氏續指，項目設有雙會所，分別為「Club Vim」和「Club Vis」，面積約4萬方呎，另設約21萬方呎園林面積，設施包括50米長泳池、宴會廳、桌球室、健身室、桑拿室、體育館、童樂天地，1,200米緩步跑徑等。

●信置11月售樓套現近10億元

此外，市區重建局合作發展的中環One Central Place，提供121個住宅單位，戶型以一至三房為主，料於短期內取得預售樓花後推出。整體而言，來年將有約5,000伙推出市場。

●KENNEDY 38 推2伙特色單位下周起招標出售

上述單位包括33樓A室，為全盤面積最大的單位，實用面積為1,000方呎，連97方呎平台及779方呎天台，採四房間隔，單位設內置樓梯直通天台，天台則附有按摩浴缸。另外，33樓B室，實用面積566方呎，連491方呎天台及34方呎平台，屬兩房間隔。發展商早前曾指，項目的特色單位做價有力問鼎區內新高。

●維港滙II周六賣128伙 包括13伙新推的一房單位

資料顯示，該13伙新推出的3B座E單位，實用面積全屬325方呎，均採一房間隔，並設開放式廚房。入場單位為3B座3樓E室，折實價為756.62萬元，呎價約23,281元。據悉，維港滙系列項目累計售出617伙，套現逾87億元。單計11月則沽出50伙，套現逾7億元。

●THE RICHMOND兩房新高價1,775.9萬沽

據悉，該盤累售85伙，佔全盤逾94%，套現逾7.3億元。而項目開放式及一房單位均已沽清，僅餘最後5伙兩房單位。

●紅山半島洋房8,480萬元沽

●海日灣四房連前庭2,549.8萬沽

據一手銷售資訊網資料，大埔白石角海日灣新近透過招標沽出一伙。該單位為1期COURT D第一座地下B室，實用面積1,479方呎，屬四房間隔，連685方呎前庭，以2,549.8萬元成交，呎價約17,240元。

●Wetland Seasons Bay第2期別墅單位1,581.8萬沽

●日出康城LP10三房售1,426.8萬元

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10新近錄得位於第1B座45樓B室的一手成交，實用面積770方呎，採三房間隔，以1,426.8萬元成交，呎價約18,530元。資料顯示，該盤11月累計售出15伙。