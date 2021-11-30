華關稅不撤美通脹難遏　物價漲勢兇9企交供應鏈數據

全球供應鏈問題，包括港口擁塞、運費飆升等，好不容易才從去年爆發新冠肺炎疫情至今見到轉機、喘一口氣，但變種病毒Omicron的出現恐打斷復甦步伐。與民生息息相關的物價漲勢反應最直接，甚至美國當局亦向9家大型零售及批發商等，查問有關供應鏈中斷情況。為保住本國利益，中美之間的博弈是否可以先「放埋一邊」？美國前財長傑克盧（Jacob Lew）就呼籲撤銷對華關稅，以遏抑通脹。

率先指出「今年是一場供應鏈噩夢，而且仍未結束」的，正是美國電動車生產商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk），或暗示旗下首款電動貨車Cybertruck的生產正面臨挑戰。該車款目前的訂購量已逾100萬輛，但已押後至明年才開始生產。

馬斯克續稱，將在下次財務匯報電話會議上現身說法，並給出最新的產品路線圖。

為摸清美國物價上漲的元兇，美國聯邦貿易委員會（FTC）已要求包括亞馬遜和沃爾瑪在內的9家大型零售和批發商等交出供應鏈相關資料，說明如何應對供應鏈問題，以了解是否涉及反競爭行為與抬高物價。

榜上有名的企業還包括連鎖超市克羅格（Kroger）、食品批發商C&S Wholesale Grocers、日用消費品巨頭P&G（寶潔）和卡夫亨氏（Kraft Heinz）等，必須在45天內做作出回應，交代供應鏈中斷對運輸物流的影響，以及是否導致訂單延遲或價格上漲。當中，P&G此前已預告將調高多項產品價格，包括美容及口腔護理產品等，加價幅度更達雙位數。

FTC主席Lina Khan在聲明中表示，供應鏈亂象正改變電腦晶片、醫藥、肉類、木材等廣泛商品的供應和交貨。不過，FTC的調查可能會加劇美國企業與拜登政府之間的緊張關係，因為該報告要求企業提供大範圍資訊，並暗示企業的囤貨慣例，可能導致貨物積壓，從而推高物價。

美國政府「玩殘」自己國家的企業並非新聞，對於前總統特朗普對中國商品所加徵的關稅，拜登一直都不置可否，惟奧巴馬時代任美國前財長的傑克盧（Jacob Lew）表示，取消貿易戰嚴峻時期對中國貨加徵的關稅，將有助紓緩美國通脹，但目前「沒有政治空間」去取消。

他表示，關稅實際上無助減輕美國消費者的負擔，但撤銷關稅可降低物價、緩解通脹。他亦認為中美之間有很深的分歧，惟貿易應該是在一個公平的環境下競爭。

另外，馬斯克旗下太空旗艦SpaceX，雖獲摩根士丹利分析員形容為他身家破萬億美元的金蛋，但卻面臨火箭引擎生產問題，他不諱言若不解決此問題，恐將引致破產風險。據悉，新一代火箭「星際飛船」（Starship）的猛禽引擎生產陷入危機，若該企明年無法達成每兩周一次的火箭發射頻率，則SpaceX有機會面臨破產。