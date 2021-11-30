泰坦智華科技擬進行「2供1」　集資逾9100萬

公司與主席兼非執行董事馬志剛訂立變更及承諾契據，據此，公司與馬志剛已有條件同意將每股換股股份的現有換股價由換股價0.537元修訂為經修訂換股價0.1元。

根據變更及承諾契據，馬志剛已不可撤回及無條件地向公司承諾，其須於變更生效日期後的5個營業日內按經修訂換股價悉數轉換可換股債券。馬志剛已進一步就建議供股向公司作出認購承諾。

馬志剛於約2.1億股股份中擁有權益，佔公司現有已發行股本約10.2%。按經修訂換股價悉數轉換可換股債券以及發行新換股股份後，馬志剛將於約7.47億股股份中擁有權益，佔公司經發行新換股股份擴大後已發行股本約28.7%。

當可換股債券按經修訂換股價悉數轉換後，一致行動集團於公司的總持股權益將增加至公司經發行新換股股份擴大後的已發行股本約46.1%。

董事會擬於本公告日期後第二個交易日向馬志剛授出新購股權，以認購2,063.6萬股新股份及非執行董事曾令鏢授出新購股權，以認購1,031.8萬股新股份。