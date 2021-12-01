美股中段跌勢加劇！道指最多曾跌近600點

市場憂慮疫苗或無法完全抵抗變種病毒Omicron，美股周二(11月30日)中段跌幅擴大，道指最多曾跌598點，現報34,618點，跌517點或1.47%；標指報4,588點，跌66點或1.43%；納指最新報15,548點，跌234點或1.48%。

美國聯儲局主席鮑威爾在周二聽證會上發表的演講稿中表示，最近新冠疫情確診個案上升，及南非的Omicron變種病毒，都為美國經濟增加下行風險，並且為難以預測的通脹前景增添變數。他續說，民眾對疫情的憂慮，使他們盡量減少與其他人面對面接觸，降低他們重投職場的意願，導致勞工市場復甦緩慢，進一步加劇供應鏈瓶頸現象。

值得留意，鮑威爾預告提前「收水」，預期通脹升溫將於明年下半年消退，指聯儲局未來的議息會議將討論加快縮減買債速度，可以考慮提前幾個月完成縮減買債行動。

另外，財長耶倫再次就債務上限問題發言，促請國會盡快提高債務上限。她指，目前對經濟增長充滿信心，但債務上限問題仍未解決，將嚴重打擊美國經濟從疫情中的復甦進度。

個股方面，社交網絡巨頭Facebook早前宣布將改名為「Meta」，表達其以發展元宇宙為主要業務的決心，惟公司在周一發聲明宣布將推遲原定在12月1日，把其股票代碼「FB」更改為「MVRS」至明年首季。其周二股價急跌2.74%，報328.78美元。

美國藥廠莫德納（Moderna）行政總裁Stephane Bancel表示，目前的疫苗對新變種病毒的有效性將降低，料要花數月才能研發並運送針對Omicron的疫苗。其周二股價下瀉7.31%，報341.59美元。