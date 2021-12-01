退休生活點安排？做好8件事　輕鬆享清福

雖然古語有云「人生七十古來稀」，但在現今社會生活質素大大改善，而且醫學昌明下，「長命百歲」愈趨常見。政府統計處數據顯示，2020年本港男性及女性的平均壽命分別為82歲及88歲，並推算未來65歲及以上的人口，將由現時約137.7萬，增加至2051年的270.2萬，佔總人口逾30%。

當人的壽命愈長，退休後的財富規劃及生活安排就更為重要。不過，美國人力資源顧問機構Mercer最新公布全球43個國家和地區的退休金體系排名顯示，香港的退休金體系全球僅排名第18位，同屬「亞洲四小龍」之一的新加坡則排第10位，可見香港的退休制度尚未完善。專家建議，退休前應預先規劃，才可以享受快樂無憂的退休生活，而且有8件事最好在退休前或後盡早辦好，免得臨急抱佛腳，影響退休心情。

【1.盡早還清負債】

若你打算在未來10年退休，需先肯定自己有能力在退休前償清貸款，如住屋按揭及車貸等，切勿將這筆負債一拖再拖。以樓宇按揭為例，是不少人畢生中最重要的財務負擔，還款期少至數年，長則超過30年，所以這筆「長命債」一定要及時還清，而且愈早愈好，以便日後可以更好地預算如何花錢。

【2.購買適合醫保】

醫療保健乃不少老友記的超大型開支，「頭暈身㷫」的醫療費僅屬等閒之事，加上病後的物理治療、營養補身等開支則所費不菲，所以應該要在保險上做足前期工夫，以備不時之需。各位亦要了解醫療保單的條款，包括保障範圍、續保條款、各醫療及住院項目的賠償上限，以及保單所列明的不保事項，購買切合自己需要的保險，最怕買了卻得物無所用，浪費金錢及時間，最慘於需要時又得不到應有的保障。

【3.養成運動習慣】

購買保險旨在多一份保障，但更切實際的做法是保持身心健康，做運動就是不二之選。做運動的好處很易理解，簡單來說就是身體好、病痛少，更可以減少求醫，節省一大筆醫藥費。事實上，不少老友記每日凌晨時分便起床去公園晨運、緩步跑或做伸展運動，亦有不少喜愛聯群結隊行山欣賞大自然美景，此等運動均可達致有益身心的效果，特別在疫情下分外見效，所以擁有一個健康的身體才是真正擁有的財富，亦有助安享健康豐盛的退休生活。

【4.及早調整心態】

長者們一生營營役役數十年，突然一下子退下火線，專家認為，部分老友記退休後難免感覺「無所事事」，主要因為退休後的生活與以往忙碌的日子截然不同，所以宜及早調整心態，甚或可以當上義工、參加一些感興趣的小組活動，擴展個人的社交圈子，以便盡快適應退休生活。

【5.夫婦分段退休】

老夫老妻何時退休最適合？有指近五分之一的夫婦會選擇在同年一起退休，另有30%則選擇在兩年內相繼退休。不過，有家庭專家指出，選擇同步退休並非上上之策，皆因日日「朝見口、晚見面」，有機會增加雙方相處的難度。試想想，退休前可能一方掙錢養家，另一方照顧家庭，又或兩人同樣外出工作，普遍都要待周末才有較多時間相處，所以不協調等問題較少浮現。不過，一旦退休後要朝夕相對，小如洗衫熨衫，大如理財開支等爭執或會逐步出現，所以建議雙方可以重新學習相處之道，如可多多溝通，以減少摩擦。

【6.投資自製長糧】

請勿忘記要好好運用供款數十年的強積金，至於如何使用這筆錢，抑或將其用作某項投資，則要視乎本身的理財習慣及需要，但有別於年輕人，臨近退休人士或已退休者切忌過分進取，宜保本至上，以免投資失利而需額外承擔風險，令退休大失預算。

有理財專家指出，以長者為例，買銀色債券好處多又夠穩陣，乃老友記的獨享「着數」。值得留意的是，最近兩批銀債，保證息率均達3.5厘，較通脹掛鈎債券(iBond)的兩厘略高，能夠抗通脹之餘，又勝過將錢存放在銀行，其中以第5批於2023年到期的銀色債券為例，每手銀債已收取約174元利息。換言之，以每人最多可獲配發14手計，一眾老友記將14萬元本金投資銀債，每隔半年可賺約2,400元利息，相當和味。補充一點，銀債不設二手市場，但可提早贖回，債券年期則為3年。同時，老友記亦可買入銀債及退休三寶(安老按揭、香港年金及保單逆按揭)，並在符合要求下取得長者生活津貼，達致自製退休長糧的目的。

另外，各位老友記亦要好好保護自己的財產，不要輕易聽信別人的投資貼士，亦要當心現時市場充斥各類「電話騙案」，切勿墮入陷阱。

【7.活到老學到老】

正所謂「活到老，學到老」，學習的確是人一生離不開要做的事情，但退休前與退休後所學習的最大分別在於其實用性，因為退休前的學習往往基於要達到某一目的，如滿足工作要求，又或透過不斷進修而達致某項專業，從而增加晉升機會等。但退休後的學習可以不包含任何形式的壓力，老友記可因應個人興趣隨心學習，在沒有時間及學習範疇限制下，趣味性自然大大提高。

【8.旅行放鬆心情】

雖然疫情下大家暫時未能隨心所欲地四出旅遊，但世界上很多地方都值得一去，大家認同退休初期較往後容易行「萬里路」吧！皆因體力、精神等狀態都較良好，比較不易累。所以不妨趁疫情空檔，準備好心儀外遊地點的資料搜集，待通關後重拾旅遊的樂趣。

●退休彈藥有數得計 善用「4%法則」

若打算退休後留在香港生活，那需要多少錢才可實行呢？大家又應該如何未雨綢繆迎退休？

大家不妨以美國麻省理工學院(MIT)學者William Bengen提出的理論「4%法則」去計算所需的退休金額，好讓自己心中有數。所謂「4%法則」，乃計算每年可支出金額為總資產的4%，同時投資者宜將每年投資收益率維持在4%以上，達致雙邊平衡，如是者就可以提早退休。但若嫌以上解釋太艱深，或認為放諸在香港社會「太離地」，大家亦可直接將每年開支除以4%，從而推算退休後的金額。

假設自己退休後每月花1.8萬元，即一年花費21.6萬元，21.6萬元便相當於退休金的4%，如是者所需的退休金額則為21.6萬元除以4%，亦即540萬元；計法等同於用年度生活費乘以25的算式，將21.6萬元乘以25，亦得出540萬元，即此筆金額至少夠用25年。不過，香港物價騰貴，這個法則是否還管用就見仁見智了。