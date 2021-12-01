東方日報B1：股匯油三殺　恒指月插千九點

新一波疫情窒礙全球經濟復甦的風險加劇，尤其是美國藥廠莫德納的行政總裁再次就疫苗抵抗Omicron變種病毒的能力表示憂慮，拖累港股在11月最後一個交易日捱沽，恒生指數周二(11月30日)曾重挫676點，收市創去年9月底後最低之際，港元匯率同日一度觸及7.802水平，再創近兩年新低。

恒指開市後跌幅擴大，一度低見23,175點，創逾14個月盤中低位後，有買盤趁低吸納，收市跌幅收窄至376點或1.58%，收報23,475點，連跌3日，全月「埋單」計算，恒指狂瀉1,901點或7.49%，為今年7月之後最傷；國企指數收報8,368點，跌129點；恒生科技指數6,000點關失而復得，收報6,028點，下跌70點。港股總成交額超過2,241億元，港股通淨買入7.01億元，惟全月計累計淨走資超過59億元。

市場避險情緒再升溫，除港股受壓外，亞洲區內股市出現明顯震盪。日股周二走勢「虎頭蛇尾」，日經指數曾升434點，惟臨近尾市不但蒸發掉所有升幅，更倒跌462點，收報27,821點；韓股高開後隨即掉頭，收市插2.42%，為今年首度失守去年底收市的水平；新加坡股市更倒跌2.54%。

即使恒指周二論百分比尚優於上述3地股市，可是今年至周二收市為止，就真的要給亞太和全球大部分主要股市「墊底」，恒指已下跌近14%，剛創下2016年5月中之後新低的國指跌逾22%，雲集科網股的科技指數更累瀉逾28%。

事實上，本港上月可謂「股匯雙殺」，港匯累跌約0.3%，為去年2月以來最大單月跌幅。市場押注美國聯儲局會因為美國經濟數據強勁而提早「收水」，提振美元上漲，使11月以來港元沽壓增加，變種病毒令全球經濟復甦備受質疑。澳新銀行駐新加坡外匯策略師Irene Cheung預計，圍繞Omicron變種病毒的不確定性不利市場情緒，除非美元進一步走強，否則港元不會迅速邁向7.85，走勢或屬漸進型。

與此同時，港元拆息(HIBOR)全線向上，財資市場公會數據顯示，一星期報0.074厘；與樓按相關的一個月期拆息再升至0.10196厘，連升兩日；3個月則企0.23厘水平。

資深投資者林一鳴指，市場已逐漸對疫情相關消息感到麻木，而且現時對恒指走勢影響較大的為中資科技股，事實上這些企業的業務未會受到疫情影響，因此相信港股未能止瀉的元兇仍是內地監管因素居多，如無重大不利消息傳出，料恒指短線可在24,000點企穩。

不過，內地針對各個領域的整治措施嚇窒外資，今年以來有關資金明顯流出港股，若短期內再有其他板塊「中箭」，勢進一步打擊投資氣氛，恒指隨時跌穿23,000點，籲散戶減持港股。

施羅德投資亞洲區多元化資產投資主管近藤敬子表示，環球經濟增長明年將會放緩，而供應鏈樽頸持續下，通脹會持續升溫，因此有滯脹風險，而基於疫情帶來的基數效應逐步消退，盈利增長將有所放緩，投資者需調整對投資回報的期望。